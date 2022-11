Vous êtes étudiant en Bourgogne-Franche Comté ? Vous avez jusqu'au 15 novembre pour répondre à l'enquête sur les conditions de vie

Jusqu’au 15 novembre 2022, cette vaste enquête réalisée par mail auprès de plus 80 000 étudiants post-bac de la région s’intéresse à leurs conditions et habitudes de vie durant leurs études en Bourgogne-Franche-Comté.

Objectif : proposer un diagnostic et guider les futures décisions dans la mise en œuvre d’actions favorables à la réussite étudiante. Les résultatsseront communiqués en février 2023.

Cette enquête offrira une photographie complète des pratiques, habitudes et attentes des étudiants. Ce questionnaire, élaboré grâce à des groupes de travail associant des étudiants de toute la Bourgogne-Franche-Comté, leur permettra de partager leur avis et de faire des propositions sur des thèmes qui les concernent chaque jour : logement, emploi, activités culturelles, sportives, mobilité, santé, bien-être...

En interrogeant les étudiants de tous les établissements d’enseignement supérieur de la région (universités, écoles, BTS, classes préparatoires, etc.), l’enquête d’environ 15 minutes devra permettre, après dépouillement et analyse, d’identifier des pistes d’amélioration pour l’avenir et éclairer les établissements pour leurs futures actions en faveur de la réussite étudiante, sur l’ensemble des territoires.

L’enquête Vie(s) d’étudiant.es est l’un des éléments sur lequel s’appuiera le Schéma Territorial de la Vie Etudiante – STVE – 2024-2029 pour la Bourgogne-Franche- Comté. Elle est accompagnée d’entretiens des acteurs intervenant dans la vie étudiante (associations d’étudiants, établissements d’enseignement supérieur, collectivités...) et d’Assises territoriales de la vie étudiante qui se dérouleront au printemps prochain.

Un Schéma Territorial de la Vie Etudiante (STVE) : pour quoi faire ?

Elaboré pour 2024-2029 par UBFC et le Crous BFC en associant les établissements partenaires, ce document permettra de définir une politique globale de vie étudiante à l’échelle du territoire. Pour formaliser ce document stratégique, un comité de pilotage de 26 membres (établissements d’enseignement supérieur, collectivités, représentants étudiants, acteurs de l’enseignement supérieur) a établi une feuille de route et validé une méthodologie d’élaboration en plusieurs étapes : une phase de concertation (enquête, entretiens, assises), une phase de définition de la stratégie vie étudiante 2024-2029 issue de la concertation et une phase de rédaction pour mise en œuvre du Schéma Territorial Vie Etudiante Bourgogne-Franche-Comté à la rentrée 2024.

L’objectif de ce travail est de mener un projet collectif utile et utilisable par les différents partenaires dans le cadre de leurs schémas respectifs, à l’échelle des établissements, mais aussi des collectivités.