Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon sur "l'inflation organisée"

"Je me suis rendu dans une enseigne de bricolage bien connue du Chalonnais pour acheter des sacs de sel d'adoucisseur d'eau, que je paie habituellement entre 8 et 9,50€ le sac de 25kg.

A la caisse, l'hotesse me demande 34,70€ pour les 2 sacs (soit 17.35€/pièce)... Je lui dit qu'il doit y avoir un problème, mais elle m'assure que c'est le bon code barre et le bon prix. Je lui dis que je veux bien que l'inflation ou la guerre en Ukraine fasse grimper des prix, mais je ne vois pas pourquoi le sel serait touché par une hausse de 100%...

Je décide donc de reposer mes achats dans le rayon et partir en acheter ailleurs. Alors l'hôtesse téléphone à un collègue, lui explique que JE prétends que d'habitude, je ne paie pas plus de 17€ les 2 sacs... Après un petit silence et un "OK", elle tape un code sur sa caisse, et m'annonce: "17€ s'il vous plait!" sans autre explication...

Haaa, ouf, il y avait une erreur de code ou d'étiquetage! Je rentre à la maison et raconte la mésaventure à ma femme, qui me dit de vérifier le prix sur le site de l'enseigne en question... Résultat: 17,35€ le sac !

J'en conclue que certains commerçants profitent de la crise actuelle pour faire exploser le prix de certains produits, mais qu'ils sont également capables de faire un tarif spécial "client chiant qui regarde les prix" ??? Ou sont ils eux mêmes victimes des fabricants ou fournisseurs et du coup solidaires en faisant une remise au client final ?"