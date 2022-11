Le Rotary collecte «Mon sang pour les autres» à Chalon-sur-Saône

Organisée depuis 2017 à Chalon-sur-Saône par les deux clubs Rotary de la ville, Rotary Chalon Saint-Vincent et Rotary Club Chalon Bourgogne Niépce, la collecte de sang «Mon sang pour les autres» a eu lieu ce jeudi 3 novembre 2022 au Clos Bourguignon. Plus de détails avec Info Chalon.

Avec les jours fériés et les vacances scolaires, les besoins en produits sanguins sont toujours aussi importants dans notre région. Avec une offre de collectes mobiles réduites et une baisse de fréquentation, il est particulièrement important d'aller faire un don.

L'Établissement français du sang (EFS) continue d'inviter ainsi les Français à ancrer chaque jour de l'année le don de sang comme étant un acte citoyen à inclure dans ses habitudes de vie.

Pour ce faire, il organise des collectes mobiles. Un homme peut donner son sang jusqu'à 6 fois par an, une femme 4.

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg. Ne pas venir à jeun, bien s'hydrater et se munir d'une pièce d'identité pour un premier don.

Pour la 5ème année consécutive, Chalon-sur-Saône accueillait la collecte de sang «Mon sang pour les autres», organisée en partenariat avec les deux clubs Rotary de la ville, Rotary Chalon Saint-Vincent et Rotary Club Chalon Bourgogne Niépce, le jeudi 4 novembre au Clos Bourguignon de 13 heures à 18 heures.

Comme nous l'indique Danièle Pierre-Guy, la past-présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent à l'origine de la mise en place de l'opération en 2017, plus d'une centaine de donneurs étaient attendus.

Pour l'occasion, les bénévoles de l'Amicale des donneurs de sang de Chalon-sur-Saône, association présidée par Annick Revron, se sont mobilisés aux côtés des équipes de l'EFS et du Rotary Club pour accueillir les donneurs et leur offrir un moment de partage et une collation.

La Ville a également apporté son soutien pour la visibilité de cette collecte et la mise à disposition du Clos Bourguignon.

Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, s'est lui-même rendu sur place pour donner son sang. Il était accompagné de Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, et Pierre Carlot, conseiller municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs.

À noter que le maire a été l'un des premiers donneurs de Chalon-sur-Saône à participer à l'opération en 2017, comme nous le rappelle Claude Mennella, à l'initiative de «Mon sang pour les autres».

Était également présente Michèle Tarrit-Lotton, protocole et présidente élue pour 2023-2024 du Rotary Chalon Saint-Vincent.

Depuis son lancement à Toulouse en 1998, l'opération «Mon sang pour les autres» du Rotary Club constitue la plus grande collecte de sang d'Europe.

En France, elle concerne plus de 120 villes.

Prochaine opération «Mon sang pour les autres» à Chalon-sur-Saône, le 13 mai 2023 à la Salle du Conseil de la mairie.

Si vous êtes intéressé, pensez à tester votre éligibilité et à prendre rendez-vous sur le site ou sur l'appli Don de sang.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati