Un samedi soir au Palais Club

Comme à l'accoutumé, l'équipe du Palais Club accueillait sa fidèle clientèle pour une ambiance festive assurée par le Dj On Will.

Parmi les clients, des membres du groupe Facebook Et si on sortait à Chalon, Beaune, Creusot...? qui compte plus de 1700 membres et qui ont décidé de faire de l'établissement un de leurs lieux de rendez-vous.

Les soirées au Palais Club, un bon moyen de lutte contre la grisaille qui s'installe, à mesure que le thermomètre descend.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati