IMMERSIVE DRINKS - Le pari fou de trois jeunes qui révolutionne les cocktails sans alcool

Passés par la case de l'EM Lyon, ils s'appelent Grégoire Coudeyras, Alexandre Villaggi et Edouard Levasseur. Ils ont en commun leur âge, leurs envies de révolutionner l'univers des cocktails et déjà leur concept fait des émules. Né dans le cadre d'un projet pédagogique, Immersive Drinks a su séduire très vite, au point de décrocher directement une subvention il y a quelques mois de BPI France. Une manière de poser déjà directement sur la table, une forme de légitimité puisque les premiers financements ont été attribués.

En avril dernier, c'est Start-up & Go Auvergne-Rhône-Alpes qui est venu abonder dans le pot commun alors que nos trois compères développent leurs recettes à l'aide de l'appui technique d'un laboratoire.

Au début de l'été, Immersive Drinks a intégré Food Tech & la French Tech. Une énième reconnaissance qui s'ajoute en l'espace de quelques mois.

Une cuisine moléculaire Made In France et issu de produits naturels

Alors que certains peuvent regarder le déploiement de cette technologie avec des interrogations légitimes, Grégoire, Alexandre et Edouard affichent le Made in France, mais surtout le recours à des produits naturels et issus de l'agriculture biologique. Exit les emballages, exit le surpoids des conditionnements inutiles, les micro-cocktails d'Immersive Drinks sont déjà une révolution rien qu'avec ces premiers éléments. "On se concentre sur l'essentiel, les saveurs et le goût" précise Grégoire, fier du haut de leur vingtaine d'années, d'apporter leur pierre à la révolution qui est en marche.

"Ensemble, nous avons compris que les jeunes consommateurs cherchent de nouvelles alternatives à leur boissons classiques. Ils sont demandeurs de produits biologiques et français, sont engagés sur le plan de l’écologie, et très enclins à accueillir les offres innovantes ainsi que les expériences nouveaux genres. Nous avons eu envie de créer une boisson réunissant ces caractéristiques. c'est alors qu'est né Immersive Drinks et son nouveau concept le micro-cocktail" concède Grégoire Coudeyras, originaire de Saint-Martin-sous-Montaigu.

Donc ni plastique, ni verre, ni alumimium mais un concentré de saveurs. Une petite révolution qui vient se greffer sur l'impérieuse nécessité de chambouler nos manières de consommer.

3 saveurs cocktails sans alcool (pour le moment !)

Les premiers développements concernent 3 saveurs, exclusivement sans alcool.

Concrètement comment ça se passe ? "Un micro-cocktail, 25cL d'eau, c'est prêt en moins d'une minute" ! L'argument porté par Grégoire Coudeyras est presque déconcertant par sa simplicité. Déjà nos trois révolutionnaires sont en train de plancher sur de nouveaux projets en lien avec leur laboratoire, avec bien sûr l'idée de basculer vers des cocktails à alcool.

Une campagne sur Ulule couronnée de succès et les premières commercialisations en ligne de mire

Du côté d'Ulule, ce sont déjà plus de 7000 préventes qui ont été enregistrées sur un objectif de 200 fixé. C'est dire l'ampleur du succès en l'espace d'un claquement de doigt.

Laurent Guillaumé