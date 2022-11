2,04 milliards... le chiffre du jour sur info-chalon.com

C'est le montant historique de la loterie américaine qui était au jeu. Après un premier tirage de 1,5 milliard de dollars resté sans gagnant, le montant était remis en jeu avec plus de deux milliards de dollars. Une somme historique jamais égalée à l'échelle mondiale dans ce type de jeu. Et la cagnotte est tombée ce mardi dans les mains d'un Californien. L’heureux élu devra choisir entre recevoir l’intégralité de la somme via des paiements étalés sur trois décennies, ou être payé en une seule fois, à hauteur de 997,6 millions de dollars, selon une estimation de Powerball.