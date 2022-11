A Noël, parlons Chocolat chez Jeff de Bruges !

Des recettes gourmandes … avec des ingrédients d’origine naturelle.

Chez Jeff de Bruges, chocolatier cacaoculteur, un bon chocolat est aussi un chocolat produit dans de bonnes conditions : pour la planète, pour le climat, ainsi que pour ceux qui le fabriquent, le vendent et le dégustent. Voilà pourquoi ils ont fait de ces thèmes, les sujets clés de leur métier.

Ainsi les fèves de cacao utilisées pour la fabrication de leurs chocolats de couverture (sauf chocolat d’origine) sont issues de leurs propres plantations en Equateur. Leur chocolat est choyé tout au long du processus de transformation pour vous proposer un bon gôut, une bonne qualité, au bon prix, pour de bons moments à partager en bonne compagnie.

« Engagés pour un chocolat plus responsable »

C’est grâce à leur savoir-faire chocolatier qu’ils sont capables de vous proposer, comme chaque année, une grande variété de bonbons de chocolat à travers une multitude de coffrets cadeaux, des cacaos d’exception avec les Truffes de Bruxelles, de fines et délicates orangettes, ou bien d’autres délices tels que marrons glacés, cerisettes, les tendres et généreux ours en guimauve, …

Caroline, Juline et Pascal seront là pour vous accueillir, conseiller et vous faire découvrir l’ensemble des idées cadeaux que vous pourrez personnaliser.

« Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66. Ouvert le lundi après-midi et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h (Ouverture exceptionnelle les dimanches 4, 11 et 18 Décembre).

Publi-information