HOPITAL DE CHALON - Plutôt que de s'attaquer à l'hôpital d'Autun, le député Rebeyrotte demande à l'Etat de se pencher sur l'hôpital de Chalon pour faire des économies

Offre hospitalière dans l'ouest de la Saône-et-Loire : je précise ma position.

L'actualité m'oblige à rappeler et à préciser ma position.

Fermer la maternité d'Autun serait un scandale d'État. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre une carte de France. Cela voudrait dire qu'entre Nevers et Chalon-sur-Saône, sur un espace de plus de 170 km, il n'y aurait plus d'offre publique de maternité. Plus de 70000 habitants seraient sans solution garantie à moins d'une heure de chez elle. Celui qui signerait un tel arrêté de fermeture s'exposerait dans les heures qui suivent à un recours au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui. Que cela soit dit.

Fermer la maternité de l'Hôtel Dieu du Creusot serait un autre scandale. Comment pourrait-on fermer la seule maternité d'une Communauté Urbaine de près de 100000 habitants qui dépasse les 500 accouchements par an.

La seule solution, c'est de reconnaître enfin un Territoire de santé ouest Saône-et-Loire et est-Nievre avec comme pôle pivot l'Hôtel-Dieu du Creusot et de faire travailler ensemble Hotel-Dieu et Centres hospitaliers d'Autun, de Montceau et de Paray le Monial, pour organiser ensemble l'offre de soins hospitaliers adaptée pour notre territoire ouest, en lien avec l'offre privée lucrative. C'est la seule manière de préserver durablement l'offre publique et privée non lucrative sur nos bassins de vie.

Et si l'État veut faire des économies de gestion, qu'il regarde côté du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône et se demande comment un hôpital neuf peut générer 28 millions de déficit par an. Ce n'est pas à l'ouest du Département de payer les pots cassés et de colmater les brèches de l'est- Saône-et-Loire. Rappelons que l'ouest du Département rassemble 200000 habitants, l'est-Nievre 80000, et que nous avons aussi à relever le défi de la sécurité sanitaire pour nos concitoyens.

Rémy Rebeyrotte, Député