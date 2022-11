GENDARMERIE NATIONALE - François Piani, officiellement installé à la tête de la Brigade de Châtenoy le Royal

Prenant la succession du Major Franck Desmaris, parti à la retraite, le Major François Piani a été officiellement installé à la tête de la Brigade autonome de Châtenoy le Royal par le Commandant Thomas Chottin, commandant de la Compagnie de Chalon sur Saône. Après avoir effectué 6 ans à Verdun sur le Doubs en qualité d'adjudant-chef et 10 ans à Digoin comme Adjudant, le Major hérite d'un territoire assez dense.

En charge d'une quinzaine de militaires, la Brigade de Châtenoy intervient sur les communes de Mercurey, Saint-martin sous Montaigu, Dracy le Fort, Crissey, Sassenay, Farges et Fragnes-La Loyère. C'est donc en présence des parlementaires Louis Margueritte et Marie Mercier et d'élus locaux que le Major a été installé à la tête de l'unité chatenoyenne.

L.G