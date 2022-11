Rugby : le CRC s’offre le leader Seurre

Victoire du Chatenoy Rugby Club sur le score de 22 à 21, face au leader le RC Seurre, invaincu depuis le début de saison. Une victoire qui redonne le sourire aux Châtenoyens lesquels ont su prouver leur valeur en remontant un score de 21 à 3 à mi parcours. C’est bon pour le moral !

Beaucoup ne donnait pas cher de la peau du CRC face à un leader qui affichait pas moins de cinq victoires en cinq journées de Championnat de Promotion d’Honneur ou Régional 2 maintenant. C’était méconnaître les Châtenoyens du capitaine du jour Franky Theulot.

Quand à la mi-temps le planchot affichait un 21 à 3 en faveur des visiteurs on pouvait penser que la messe était dite. C’est sans doute ce que les Seurrois ont eu dans la tête en reprenant la seconde période.

Une première mi-temps qui a vu l’efficacité d’une équipe Seurroise particulièrement derrière ou, depuis une touche gagnée dans son camp, a vu une ouverture de Seurre sur son 10, lequel a lancé sa ligne de 3/4 depuis les 22 mètres et terminer dans l’en-but des locaux. La domination s’est concrétisée par le score affiché à la mi-temps.

Dès la reprise on a senti un vent de révolte des Châtenoyens qui ont pris le jeu à leur compte, se sont relancés grâce à un bel essai d’avants, quasiment au pieds des poteaux. Une mise en confiance qui a permis de recoller au score et surtout ne laissant marquer aucun point aux visiteurs sur cette seconde période, ratant même deux pénalités faciles, alors que Chatenoy passait enfin devant sur deux magnifiques essais très collectifs et arracher ainsi une victoire bien méritée sur le score de 22 à 21.

De son coté l’équipe B est sortie frustrée d’un match à sa portée et d’une belle qualité de jeu, mais ou les décisions arbitrales sont contestables avec un essai refusé et une transformation non-accordée par les juges de touche et validée par l’arbitre, donnant la victoire à l’équipe de Seurre (17 à 19). Il faut préciser qu’en l’absence d’un arbitre officiel le règlement stipule que le match doit être arbitré par l’entraineur le plus diplômé d’entre les deux clubs, en l’occurence ce fut le club visiteur qui a fourni l’arbitre….

JCR



Pour le CRC : trois essais, deux transformations et une pénalité

Pour le RC Seurre : deux essais, une transformation et trois pénalités

Merci à Marc Lagoutte pour les photos