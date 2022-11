Pour les fêtes de fin d’année, découvrez les offres gourmandes ou les mets à déguster chez les commerçants partenaires d’info-chalon.com (1)

Faites des achats malins et régaler vos papilles!

La boucherie charcuterie et traiteur Moreau, 13 de la rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône et sur les 3 marchés chalonnais : Place de l’hôtel de Ville (le mercredi) où le vendredi et le dimanche rue aux Fèvres ( tél 07 84 39 19 71 ) vous propose de savoureuses spécialités culinaires à emporter. Basée sur de la cuisine traditionnelle en buffet froid ou chaud, cette société qui vous propose ses rayons de charcuterie, de boucherie et de traiteur, propose également à sa clientèle un multiple choix de plats cuisinés de nos régions et d’ailleurs (andouillettes dijonnaises, lasagnes, épinards à la florentine…). Vous pouvez contacter ou passer commande pour toutes occasions à Mathieu et Marie Hélène, les gérants de cette société : pour des anniversaires, repas de famille, départs en retraite, fêtes de village, soirées camping, associations, particuliers, Comités d’Entreprises, en téléphonant au 07 84 39 19 71. Idées gourmandes : Découvrez très prochainement des calendriers boucherie de l’avent mais aussi tout un service traiteur pour les fêtes de fin d’année.

Le restaurant « Chez Jules» 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône (Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. L’établissement réputé à Chalon-sur-Saône, vous propose ses menus traiteurs livrés ou à emporter. Tous les weekends de nouveaux menus traiteurs à découvrir sur le site info-chalon. Alors dépêchez vous de réserver ou de commander ! Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget, proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Bienvenue dans ses fourneaux … Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. Idées Gourmandes : Ses menus du restaurant mais aussi ses menus traiteurs et ses plateaux repas.

14, place Saint-Vincent, le Cellier Saint-Vincent (Tél:03 85 48 78 25), le caviste incontournable de Chalon sur Saône. Pour satisfaire au mieux sa clientèle, le Cellier Saint-Vincent renouvèle sa gamme de vins et spiritueux à hauteur de 10% chaque année. Vins de propriétés de toutes régions côtoient whiskies, rhums, eaux de vie, bières et même jus de fruits. Au Cellier de nombreux millésimes sont disponibles et les vins bios et biodynamiques sont de plus en plus représentés. Avec une gamme de prix allant de 4.70€ à 5000€, tout le monde se fera plaisir et trouvera le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année ! L’équipe sera également ravie de vous conseiller les meilleurs flacons pour sublimer vos repas festifs. Idées de cadeaux : L'équipe dynamique du Cellier Saint Vincent se fera un plaisir de vous conseiller pour choisir les bouteilles à l’occasion de la traditionnelle dégustation du Beaujolais Nouveau au Cellier Saint Vincent. Comme d'habitude un plateau de charcuterie accompagnera nos primeurs 2022. Pour ce millésime, nous vous proposons 2 domaines avec qui nous travaillons depuis des années et dont la qualité n'est plus à démontrer : Domaine Chermette et domaine Jean Paul Brun.Vous retrouverez également les domaines Rampon et Dubost pour la deuxième année consécutive. Enfin, nouveauté avec le primeur du Château Thivin ! Six cuvées vous seront donc proposées toute la journée et ce jusqu'au dimanche 20 (en fonction des stocks disponibles). [email protected] ou directement en magasin !



« Les Trois Greniers » 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, le magasin (tél 03 85 46 65 35), Ludovic Hédoire, propose à sa clientèle des produits de très belle qualité, dénichés auprès de maisons engagées dans le respect du savoir-faire et des traditions. Parmi les nouveautés cette année, une jolie sélection de fromages et un nouveau choix de charcuteries sans nitrite ni phosphates et ça tombe bien, la saison des raclettes approche. Avec les fameux cornichons de la Maison Marc récoltés en Bourgogne, tous les ingrédients sont réunis pour se régaler. A moins que vous ne préfériez un cassoulet ? Le haricot Tarbais Label Rouge s’impose ! Vous cherchez une épice, un poivre rare, un sel aromatisé, un curry qui change de l’ordinaire ? Il y a de fortes chances que vous le trouviez en ces lieux. C’est une vraie caverne d’Ali Baba pour gourmands, le lieu idéal pour faire des cadeaux utiles et réconfortants. Ludovic vous apportera tous ses conseils pour que vous trouviez le cadeau qui fera plaisir à coup sûr. Vous trouverez un grand choix de liqueurs, rhums et whisky, également des coffrets pour l’apéro ou pour le goûter. Et si vous préférez un cadeau sur mesure, vous pourrez composer le panier qui vous ressemble, quel que soit votre budget. Idées gourmandes : Calendriers de l’Avent, aux Trois Grenier s’il y en a pour tous les goûts : confiserie, thés et infusions ou épices : Le calendrier François Doucet, confiseur en Provence, est un cadeau incontournable pour les amateurs et les passionnés de confiseries chocolatées ou de pâtes de fruits fondantes. 24 friandises à déguster et à découvrir chaque jour, qui feront voyager les petits et les grands au pays enchanteur de la gourmandise ! George Cannon : une sélection de thés et infusions BIO avec des thés Pure Origine, des Créations Parfumées et des Infusions. La maison George Cannon a rassemblé 25 de ses meilleures recettes dans un grand calendrier. Ce magnifique objet, décoré d’une constellation dorée est une merveille qui dévoilera chaque jour une nouvelle recette emblématique à base de thé vert, de thé noir et des infusions. Terre Exotique : épicez vos fêtes de Noël avec le calendrier de l’avent Terre Exotique. Concoctez 24 plats merveilleusement parfumés en attendant Noël ! Ce calendrier, composé d'épices d'exception, inclut des idées de recettes pour vous guider afin de faire voyager vos papilles aux quatre coins du globe durant toute la période de l'Avent. Un joli cadeau à offrir... ou à se faire offrir !

Au 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘Jeff de Bruges’ (tél 03 85 43 65 66). En ces périodes de fêtes où le chocolat est roi, ne vous trompez pas, offrez des chocolats fins « Jeff de Bruges » pour faire plaisir à coup sûr. Quoi de mieux que les chocolats « Jeff de Bruges » dont les recettes d’une grande saveur sont soigneusement élaborées sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié). Idées de cadeaux ou offre gourmande : A Noël, régalez vos enfants avec toute la collection de chocolats pour petits gourmands et faites plaisir à ceux que vous aimez.

« Le Moulin à café », situé 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône (Tél 09 53 36 88 51). Depuis 2014, Xavier Perroux, le propriétaire du magasin, propose à sa clientèle des cafés qu’il torréfie sur place, en grains ou moulu, ainsi qu’une grande diversité de thés, d’infusions, d’accessoires et de vaisselle. Dans cette authentique boutique, vous trouverez un grand choix de cafés pure origine torréfiés sur place qui vous réjouiront par leur finesse et leur caractère. L’atout fort de ce magasin, c’est le savoir-faire de Xavier qui possède l’art d’une torréfaction artisanale hors du commun, pour transformer le produit brut, le sublimer et vous proposer des cafés dont le profil aromatique vous comblera. La torréfaction accomplie sous l’œil bienveillant du propriétaire permet au café en provenance des différents pays de développer des arômes délicats. Xavier l’artisan torréfacteur vous guide dans le choix des 20 crus pure origine, assemblages ou cafés aromatisés et vous conseille avec passion. Vous trouverez des cafés en grains ou moulu à la demande en fonction de votre type de cafetière. Les cafés qui vous sont proposés, sont sourcés, d’après leur qualité, leur traçabilité et produits par une agriculture durable qui favorise la biodiversité. Il vous proposera également une très grande sélection de thés et d’infusions de trois grandes marques réputées : Dammann Frères, Kusmi tea et Palais des thés. Ces thés et infusions sont accessibles en vrac, en boite ou en infusettes. Idées cadeaux ou offre gourmande : A chacun son calendrier de l'Avent ! Amateurs de thés et infusions, dégustez chaque jour une délicieuse surprise pour patienter jusqu'à Noël ! La maison de thé Dammann Frères a pensé à tout le monde, en concoctant un panel de 24 références très variées :thés verts, noirs ou blancs, maté, tisanes, rooibos et carcadet, incluant des best-sellers de Noël mais également pleins de nouveautés 2022, le tout dans un joli design en deux volets, entièrement made in France et respecteux de l'environnement. Une belle façon de découvrir l'univers Dammann : faites-vous plaisir et savourez sans modération !

‘Le Monde du Macaron’, situé 70 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (09 81 09 26 33), découvrez l’univers d’un salon gourmand pour se faire plaisir ou faire plaisir. Ce salon de thé vous propose toute une gamme de gourmandises de fabrication artisanale ! Dans cet établissement, très bien agencé où la décoration est soignée, il vous sera proposé des recettes gourmandes, sa carte grands crus tels que : Espresso Vanilla (aux arômes naturels de vanille), Espresso Caramel (aux arôme naturels de caramel) le Brazil ( doux et soyeux)… mais aussi les recettes gourmandes comme le Latte Macchiato (somptueux mélange de lait chaud, de mousse de lait chaud onctueuse et d’un grand cru Nespresso), Iced Macchiato ( Mélange frappé d’un grand cru Nespresso et de la glace pilée surmonté d’une mousse de lait froid velouté), la Gourmandise de spéculoos (sirop de spéculoos et lait chaud associé à un grand cru Nespresso, surmontés de mousse de lait chaud et saupoudrés de brisures de spéculoos)… Toute une gamme de thés vous seront également proposés Thé vert : Sencha bio, Marrakech, Ananas-Gingembre… des thés noirs : Earl Grey, Fruits rouges, Paradis exotique… des thés blancs : Feu du dragon, Morning Mélody… ainsi que de nombreuses infusions : Citron-gingembre, Pêche glacée, Détox… Les gourmandises sont également nombreuses : macarons, des chocolats, des nougats, des pâtisseries, chocolats, boissons fraîches travaillées (smoothies, milk-shakes …), crêpes et gaufres, glaces, jus de fruits pressés, sodas, sirops à l’eau … ainsi que les pâtisseries du jour telles que : Madeleines, cakes, cookies, crumbles, mousses au chocolat, tiramisus, Grands macarons, muffins, tartelettes, Calissons d’Aix-en-Provence, biscuiterie, bonbons et de nombreux cadeaux à offrir. Idées cadeaux ou idées gourmandes : Découvrez toute une gamme des calendriers de l’avent.

Le Salon des confiseries et boutique « Le Moment Présent » 10 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône est une jolie boutique où vous trouverez à coup sûr le cadeau idéal pour Noël ! Dans ce beau magasin à l’ambiance feutrée qui rappelle les confiseries d’autrefois, les produits proposés sont artisanaux et choisis au gré de rencontres avec des fabricants passionnés. Ainsi, venez découvrir les rayons où se côtoient les friandises, les chocolats, les thés, les biscuits, les confitures, les pochettes surprises… ainsi que des confiseries. Dans ce commerce de nombreuses marques ont été sélectionnées : ainsi vous trouverez les Thés Kodama, les bougies de Charroux, les confitures Parisienne (artisanales et gastronomiques), les Madeleines de Proust, des bonbons… et plein de belles pépites pour enchanter tous les gourmands ! Idées de cadeaux : Un très beau coffret de l’Avent rempli de 24 paquets cadeaux, tous différents et confectionnés par l’équipe !

‘La Cave de Mazenay’ 9 de la Grande Rue à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 49 67 19), découvrez toute une gamme de vins de Bourgogne. Pour les fêtes offrez des vins de la Côtes du couchois mais aussi de la côte Chalonnaise et de la côte de Beaune! Sur place, vous découvrirez de nombreuses appellations de la Côte Chalonnaise, de la Côte Beaunoise mais aussi beaucoup de vins des Côtes du couchois (blancs, rosés, rouges et crémants). Une collection de vins des Hospices de Beaune est également en attente très prochainement dans ce magasin. Vous trouverez également des vins ‘Côte de nuits et mâconnais’. Sur place, Déborah Sennepin saura vous conseiller sur le meilleur choix possible selon vos attentes parmi les produits qui ont été sélectionnés par leurs soins, mais aussi les meilleurs accompagnements des mets à déguster. Dans cette cave, on défend la devise historique du Domaine de Mazenay : « Des grands vins à petits prix ». Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 10 H à 12 H et de 14 H à 19 H. Idées de cadeaux : il vous est proposé une bouteille Côte du Couchois du clos Marguerite en millésime 2020 à 13, 80 euros la bouteille et une autre cuvée toujours en millésime 2020 à 12,50 euros la bouteille.

1 A place du Pont Paron à Saint-Rémy et sur les marchés de Chalon « La poissonnerie des marchés ». Depuis 1999, Serge Agresti est présent sur les marchés de Chalon-sur-Saône et du bassin chalonnais. Poissons, crustacés, plateaux de fruits de mer 100% fraicheur, retrouvez Serge sur les marchés à Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville le mercredi, Place Saint-Vincent le vendredi et rue aux Fèvres le dimanche. Saint-Gengoux-le-National le mardi, Givry le jeudi, Chatenoy-le-Royal le samedi matin. Pour passer commande téléphone: 06 87 61 26 07. Pour les fêtes, proposez à vos convives de somptueux plateaux de fruits de mer confectionnés par Serge Agresti. Offre gourmande: Venez découvrir ses produits phares : le cabillaud, le dos de cabillaud, la lotte, de la julienne, des noix de Saint Jacques, son saumon fumé…

