Les Cercle des Ainés en assemblée générale statutaire

Pour sa 44e édition, le Cercle des Ainés de Chatenoy le Royal a tenu assemblée générale statutaire ce jeudi 17 novembre 2022. L’occasion de faire un point sur les activités passées ou à venir, saluer les nouveaux arrivants et d’avoir une pensée pour celles et ceux qui ont quitté ce monde.

Une assemblée générale qui accueillait le maire, Vincent Bergeret et deux de ses adjoints, Marie-Thérèse Boissot et Pierre Grépin. De son coté Marie Mercier, Sénateur de Saone et Loire, a envoyé un message de salutations étant retenu en séance au Sénat.

Amitié et camaraderie

Il a appartenu à Jeanine Di Monte de faire un point moral comme de coutume, en soulignant l’arrivée de nouveaux membres, au total une dizaine de nouveaux adhérents, preuve que le Cercle des Ainés est une association ou il fait bon venir partager des instants de détente, tous les jeudis à la salle du Foyer Berlioz avenue Mozart à Chatenoy le Royal.

Une présidente qui a fait savoir sa volonté de se mettre en retrait de la présidence et ce pour raisons de santé. info-chalon.com et son correspondant local lui souhaite un prompt rétablissement.

Elle a tenu a rappeler tout l’intérêt de franchir la porte du cercle des Aînés : « C’est toujours avec un immense plaisir que l’on se retrouve tous les jeudis. Gardons cet état d’esprit qui nous anime pour poursuivre notre chemin dans une bonne entente d’amitié et de camaraderie. Ceci est notre force. » Puis de demander à chacun des membres de faire son possible pour contacter et persuader les personnes de leur connaissance (amis ou famille) « afin de venir grossir les rangs de notre association. »

Puis de remercier la Municipalité pour son aide ainsi que les membres qui donnent un coup de main bénévolement le jeudi pour servir et ranger.

Des manifestations bien ciblées

Pas moins de 11 manifestations ont été réalisées au cours de cette année 2022, de la galette des Rois à la prochaine bûche de Noël, en passant par une journée choucroute, un concours de belote, la célébration des anniversaires de l’année ou encore une journée friture, sans oublier la participation au Forum des associations. On ne s’ennuie pas en venant au Cercle des Ainés !

Sur les 52 adhérents reconnus pour 2022, c’est toujours une bonne quarantaine qui répond et qui participe aux manifestation extérieures. Sans doute parce que le bureau qui administre le Cercle cible bien chaque évènement afin que le plus grande nombre puisse participer.

Un beau soutien municipal

Pour conclure cette assemblée générale, parole a été donnée au Maire Vincent Bergeret qui n’a pas caché son plaisir d’être là : « Je suis heureux de partager ce moment de convivialité car il vous apporte une qualité de vie et pour certains vous évitent un isolement. »

S’appuyant sur la Résidence Seniors, dont certains membres du cercle sont locataires, le Maire a dit toute sa satisfaction de voir cette réalisation : « On sent et on vit quelque chose dans cette Résidence, des personnes qui étaient souvent isolées dans leur maison ont retrouvées un lien social. Comme quoi le fait de ne pas rester isolé chez soi pour vivre est important et le Cercle répond à cette recherche. » De remercier la Présidente pour ce qu’elle a fait durant tout son mandat : « je souhaite au Cercle des Ainés de continuer à fédérer autour de lui pour assurer le bien vivre et de vieillir ensemble. »

JC Reynaud