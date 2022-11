Festival Transdanses : 'Elles disent'

Depuis toujours Nach convoque le mouvement Krump par nécessité pour affirmer et déployer un récit puissant et fragile, déployer un corps – des corps. Dans Elles disent, première pièce de groupe, l’artiste réunit un quartet féminin autour du rituel de partage des danses et des récits.

Elles disent se veut célébration des « carcasses hors-normes », ode à la multiplicité et à la complexité des corps pluriels. Mues par un désir commun de « faire récit », les quatre danseuses harmonisent leurs clairs-obscurs intérieurs, font entendre leurs voix singulières et glissent vers une forme de féminin pluriel prônant la force dans la différence, l’autodérision comme outil et l’érotisme comme éthique. Car ensemble elles savent inventer des postures nouvelles – étirées, déchirées, viscérales –, mais aussi d’autres textes, d’autres langages, décalant les repères et révélant ce qui reste caché. Ensemble, elles savent inventer de nouvelles règles, s’emparer de leurs corps pour créer un imaginaire nouveau, ouvert aux métamorphoses, pour en faire le siège d’une existence revendiquée.

MAR 22 NOV 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

Durée : 1h30 - Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/elles-disent

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Romain Tissot