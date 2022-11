Voiture Sans Permis : Ophélie se déplace à votre domicile pour un essai

Depuis quelques années, les voitures sans permis (VSP) ne cessent de grignoter des parts dans le monde automobile. La majorité des clients ayant découvert les différentes gammes ne s’y trompent et restent fidèles à ce type de véhicules.



Les avantages des VSP sont nombreux : écologiques, avec une très faible consommation, facilité de déplacement et de stationnement en ville, sécurité, finition et technologie désormais dignes des autres citadines...



Grâce à BS CAR Chalon-sur-Saône, les nouveautés des marques Casalini ou Chatenet se déplacent désormais jusqu’à chez vous pour un essai gratuit *.

Publi-rédactionnel



