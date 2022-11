Avec Orgaly Formation, les métiers de l'aide à domicile se professionnalisent toujours plus

Une première cohorte de prétendants à la certification ADVF portée par Orgaly Formation a pris place dans les nouveaux locaux de SaôneOr. Sarah Sabih, figure chalonnaise des métiers de l'aide à domicile, pilote aussi en plus de son temps de travail, l'antenne chalonnaise d'Orgaly Formation, grâce à un dispositif regroupant des employeurs et surtout toutes leurs problématiques face au recrutement.

Une pierre, deux coups pour les employeurs

Le secteur professionnel étant très tendu en terme d'activité, la nature même de l'exercice porté par le regroupement de plusieurs employeurs démontre si besoin était, l'excellence de la méthode. Former de manière accélée, sélectionnée et orientée en fonction des capacités et des spécificités, tel est le leitmotiv général, alors que l'univers des services à la personne, ne concerne pas exclusivement les personnes âgées à maintenir à domicile.

4 mois de formation et un diplôme à la clé

Nombre des postulants sont des personnes qui ont été en rupture à un moment donné avec l'univers scolaire ou issues de l'immigration. Une manière de très vite s'adapter aux besoins et de se former afin de devenir "des aidants professionnels" précise Sarah Sabih, Directrice de la formation chalonnaise. Les postulants seront formés quatre mois durant, entrecoupés de deux semaines de stage en entreprise. A l'issue de la formation, ils se verront remettre leur diplôme ADVF permettant de mieux valoriser leurs compétences sur le marché du travail et surtout du côté de l'employeur, un gage de sérieux.

"On est face à une professionnalisation accrue du secteur"

Sarah Sabih l'affirme haut et fort, alors que le secteur connaît des mutations draconiennes face à des besoins de plus en plus croissants, au regard du vieillissement accéléré de la population française. Un choix de société voulu par le gouvernement et les départements qui est celui de maintenir le plus longtemps possible à domicile. Pour cela, il faut dégager du temps, des moyens mais aussi et surtout du personnel. "Cela a fait naître des vocations. Il nous faut accompagner cette professionnalisation".

Une formation qui se veut à destination des nouveaux entrants à travers la Préparation Opérationnelle pour l'Emploi mais aussi pour celles et ceux déjà en poste, qui voudraient parfaire leurs maîtrises du métier, adopter des gestes qui protègent aussi leurs quotidiens.

Orgaly Formation entend démultiplier ses séances de formation dans les prochains mois, à destination du secteur de la petite-enfance ou encore dans le milieu hospitalier. Un dispositif appuyé par Pôle Emploi mais aussi par le MEDEF de Saône et loire qui salue cette mise en réseau des employeurs.

Laurent Guillaumé