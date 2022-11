La Bricothèque de Chalon présente ses outils de jardin ce samedi

La Bricothèque du Chalonnais se délocalise de son local habituel (14 rue Général Duhesme) vers les pelouses de la Maison des Associations pour présenter sa gamme d'outils dédiée au jardin : broyeur, tronçonneuse, scarificateur, tarière, grelinette... et bien d'autres à découvrir.

Venez à notre rencontre le samedi 26/11 entre 14h et 18h : démonstration, ainsi que prise en main et essais des outils possibles sur place. Les outils disponibles à la Bricothèque permettent entre autre à chacun de broyer ses végétaux et créer son propre paillage pour le jardin.

A sa création, la Bricothèque ne proposait que le prêt d'outils de bricolage. Dans le but de faire découvrir au plus grand nombre les outils de jardin disponibles et les faire tester, cet après-midi du 26/11 est ouvert à tous.

Pour les personnes désirant adhérer à l'association, il sera possible de le faire sur place ou en venant à notre rencontre lors d'une permanence le vendredi entre 16h et 18h.

http://www.bricotheque-chalon.fr/