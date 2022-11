La givrotine Marie-Louise Desgranges fête ses 101 ans

Le déjeuner de ce mardi était l'occasion pour les pensionnaires de la résidence des Sept Fontaines de souhaiter à Marie-Louise Desgranges un joyeux cent-unième anniversaire.

Si elle n'est cela dit pas la doyenne de la commune(*) puisque sa voisine de gauche la dépasse de six mois, c'est à une tablée cumulant 486 années (ils ont calculé !) que « Lilise » a reçu un assortiment floral des mains de Marie-Hélène Legrand, directrice de la résidence, et une boîte de chocolats et autres douceurs de la part de Sabrina Vailleau-Lanni, en charge du CCAS.

« Attention, il ne faudra pas tout manger dans la foulée ». Pas de souci de ce côté-là, sa voisine de droite se déclare volontaire pour l'aider ! C'est ainsi accompagnés de gougères faites maison et tout juste sorties du four et d'un kir ou d'un jus d'orange que Marie-Louise a offert l'apéritif à ses convives et au personnel aidant. Cap maintenant vers les 102 ans !

* Petit erratum par rapport à notre précédent article, c'est au repas des aînés qu'Odette Quatrain était la doyenne.