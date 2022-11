‘Chapeau chic et gants de cuir’, le clin d’oeil info-chalon à Béatrice Collard

Installée au 7, rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône depuis 1984, la Chapellerie ‘Chapeau chic et gants de cuir’ - tenue par Mme et Mr Collard - propose une très large gamme de chapeaux et accessoires de fabrication française, italienne, belge ou des articles en provenance des Etats-Unis.

Quels sont les accessoires phares de cette saison ?

La casquette ‘base-ball ‘ est de rigueur cet hiver et s’adapte aux saisons puisqu’elle se décline dans sa version feutre de laine. Pour être toujours chic, les vrais bérets basques en laine des Pyrénées, de toutes les couleurs, sont également disponibles dans cette boutique proche de la Cathédrale St-Vincent.

A découvrir absolument !

SBR