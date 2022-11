« LAB' OENOTOURISME » - Penser l’œnotourisme de demain en Bourgogne-Franche-Comté

...

afin de faire le point sur la structuration de la filière, le développement des services et les actions marketing, en présence de Patrick Ayache, vice-président en charge des ressources humaines, du tourisme et de l’attractivité de la région et de Nathalie Labosse, conseillère régionale déléguée à l’itinérance touristique.

Le Schéma régional de l’œnotourisme (SRO), adopté par la Région en 2020, a pour ambition de construire un œnotourisme à impact positif où l’excellence sera le maître mot, que ce soit dans les offres à proposer, la qualité de services, la manière de travailler au quotidien entre institutions et professionnels et dans la manière de faire du design et de la promotion des offres.

Depuis, le SRO est mis en œuvre de manière opérationnelle. La Région impulse le développement de la filière en parallèle des travaux d’animation, de structuration et de promotion assurés par le Comité Régional du Tourisme.

La centaine d’acteurs privés et publics du tourisme, de l’œnotourisme, des interprofessions, des référents recherche et enseignement présents ont appréhendé les enjeux du Schéma et y ont directement contribué en participant aux ateliers sur le thème des services proposés aux touristes. Conciergerie, solutions de transport de bouteilles, attentions particulières avant et après séjours, fidélisation, activités basées sur la rencontre etl’humain... autant de propositions qui viendront nourrir les travaux sur les services et offres de demain et ainsi garantir l’adéquation avec les attentes des clientèles.

Cette matinée de travail a aussi été rythmée par une conférence sur les tendances de l’œnotourisme en France et à l’international et sur le partage de bonnes pratiques présentées par plusieurs structures régionales en pointe dans ce domaine, à travers des expériences où art contemporain, design, architecture, bien-être et gastronomie contribuent à de nouvelles expériences œnotouristiques.

Pour Patrick Ayache, vice-président de la Région en charge du tourisme : « 20 % des œnotouristes en France pratiquent cette activité en Bourgogne-Franche-Comté. C’est dire l’enjeu de cette filière pour le tourisme régional ! Nous poursuivons donc une stratégie qui vise l’excellence afin de devenir l’une des régions pilotes dans ce domaine et dans le respect du tourisme responsable. Cette rencontre a permis de réfléchir avec les acteurs à des idées nouvelles pour aller plus loin dans cette qualité et cette exigence attendues des consommateurs. »