Rugby - Ce dimanche le CRC reçoit Digoin La Motte

Pour le compte de la 8e Journée de Championnat de Promotion d’Honneur, le Chatenoy Rugby Club reçoit le FC Digoin La Motte à 15h sur le stade de Charréconduit .

Les Châtenoyens ont à coeur de bien terminer l’année sur leur terrain en allant chercher la victoire face à une équipe de Digoin qui se trouve en milieu de tableau, c’est à dire bien devant des locaux aux points.

Après le bon match fourni par Châtenoy contre Louhans le 20 novembre ( 18 - 10) les privant du bonus défensif, on sent nettement une volonté de terminer cette phase aller sur de bonnes notes et le match contre Digoin fait partie de celles-ci, avant le dernier match de l’année, en déplacement du cote de Migennes dans l’Yonne.

Compte-tenu du forfait de la réserve de Digoin ce dimanche, les coaches Bollereaux, Touam et Fanciullo, se sont appuyés sur une bon effectif particulièrement présent à ce deuxième entrainement hebdomadaire du vendredi. On connait la volonté de bien faire à domicile des Châtenoyens et de plus l’équipe est confiée au capitanat de Rudy Boitier dont on sait l’expérience et la motivation sur un terrain.

Le groupe se compose ainsi : 1 - Maxime Boï; 2 - Max Bon; 3 - Mathis Holder; 4- Antoine Laroche; 5 - Daniel Clément; 6 - Quentin Guidard; 7 - Laurent Olivier; 8 - Rudy Boitier ( c); 9 - Victor Gaudeau; 10 - Julien Giacomin; 11 - Hugo Bonsembiante; 12 - Jordy Ferquel; 13 - Quentin Mornet; 14 - Fabian Chambaz; 15 - Tommy Boucheron. Les finisseurs : 16 - Charly Blaise; 17 - Lucas Holder; 18 - Laurent Boulicaut; - 19 - Thibault Bredon; 20 - Nicolas Chaux - 21 - David Bert- 22 - Yanis Zendjabil.

L’arbitre de la rencontre est Mr Benjamin Tripot et le Représentant Fédéral Mr Romain Blandet

Coup d’envoi à 15h, stade de rugby rue de Charréconduit.

JCR

A noter dans vos agendas