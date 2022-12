Crise énergétique en France- Alain Joyandet demande une commission d’enquête !

Alain Joyandet a adressé ce matin une demande officielle à Gérard Larcher, Président du Sénat, afin qu’une commission d’enquête sur la pénurie énergétique en France soit constituée. Le fait que la France puisse être sujet à des « blackout » électriques durant les prochaines semaines ou les prochains mois est particulièrement inquiétant. Cette situation est invraisemblable pour lui. Elle est de façon regrettable le signe que la France se déclasse chaque jour davantage.

« Lorsque je m’occupais de la coopération sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les risques de coupure d’électricité étaient un sujet récurent en Afrique. Il l’est toujours d’ailleurs dans certains pays. A l’époque, avec mon regard occidental, cela me paraissait inimaginable en France. Force est que constater qu’une décennie plus tard ce que je voyais au sud de la méditerranée est malheureusement possible dans notre pays », témoigne-t-il. D’où la question que se pose le Sénateur de la Haute-Saône : « comment a-t-on pu en arriver là ? Il faut identifier les raisons de cette Bérézina industrielle ainsi que les responsables de ce Waterloo énergétique pour la France et les Français ».

Dans le courrier qu’il a adressé au Président du Sénat, il esquisse des premiers éléments de réponses, qui ne demandent qu’à être confirmés. Selon son analyse, « cet état de fait ne peut de toute évidence résulter que de la mise à mal de l’outil nucléaire français, producteur d’énergie décarbonée à bas coût, dont la France a été pendant très longtemps un des pionniers et leader mondial ». La volonté d’une partie irresponsable de la classe politique française de réduire la proportion du nucléaire dans le mix énergétique français est satisfaite, mais à quel prix pour les Français et l’économie nationale dans son ensemble !

Pour Alain Joyandet, « si l’État avait continué d’être un stratège au lieu de vouloir s’occuper de tout, avec la mise en place d’une vraie planification à long terme sur les sujets essentiels de souveraineté comme l’indépendance énergétique, la France continuerait de vendre de l’électricité décarbonée à ses voisins européens. Comble de l’échec, malheureusement, la France achète aujourd’hui de l’électricité carbonnée venue d’Allemagne notamment et produite par des centrales à charbon. Où sont le développement durable et la transition énergétique ou écologique ? ». En tout état de cause, pour le Sénateur haut-saônois, la lumière doit être faite dans ce « scandale d’État » pour que tous les enseignements en soient le plus rapidement tirés. Il en va de l’avenir de la France, de son développement et de son indépendance, mais aussi des conditions de vie de ses ressortissants.