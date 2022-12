SAPIN DE NOEL - Les conseils pratiques pour un sapin parfait

Ça y est, les fêtes approchent et avec elles son lot de rituels sympathiques. Il est temps de penser à votre sapin de Noël et à sa décoration. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Voici quelques conseils et astuces pour obtenir un arbre merveilleux et chaleureux.

Tout comme le dîner du réveillon, la distribution des cadeaux et le calendrier de l'Avent, la décoration du sapin fait partie des traditions des fêtes de Noël. Cette habitude permet de partager un moment en famille et de se mettre tout doucement dans l'ambiance des festivités. En vérité, le sapin parfait n'existe pas. Reflet de nos goûts, de nos ressentis, de nos souvenirs et de nos envies, notre arbre idéal sera celui qui nous touche et qui nous ressemble. Néanmoins, pour un résultat sublimé et magique, on peut respecter quelques étapes et règles de décoration.



LE CHOIX DU SAPIN

Que votre arbre soit grand ou petit, naturel ou artificiel, coupé ou en pot, le choix du sapin dépendra de plusieurs facteurs tels que le budget, la taille de la pièce où l'on veut l'installer et, surtout, de nos préférences personnelles. Pour qu'il soit facile à décorer, on fera attention à sa silhouette et à la répartition régulière de ses branches, mais pas seulement. Chaque espèce a sa particularité : le Nordmann, avec son feuillage tout doux qui résiste au temps, est très populaire auprès des Français. L'Épicéa, qui perd ses aiguilles rapidement, a un parfum délicieux de forêt. Le Nobilis quant à lui, offre une couleur vert bleutée des plus charmantes, sent bon et ne se « déplume » pas. Un sapin en pot tiendra mieux la route mais sera plus cher. Enfin, si on préfère le pratique à l'esthétique, l'arbre artificiel a l'avantage de ne pas « faner » et d'être réutilisable pendant des années.



LE BON EMPLACEMENT

Traditionnellement décoré le 24 décembre, le sapin prend place dans les salons de plus en plus tôt. Afin d'en profiter un maximum, autant le placer dans un endroit dégagé, à même le sol ou surélevé, où l'on pourra le contempler à loisir. Il serait dommage de le cacher dans un coin, même si on peut tout à fait, pour changer, l'installer dans une entrée spacieuse par exemple. L'important est qu'il y ait suffisamment de place au pied pour y déposer les cadeaux ! Un conseil : on évite de le mettre trop près d'une cheminée qui flambe ou d'un chauffage, ce qui, en plus d'être dangereux, le fragilisera prématurément.



LA LUMIÈRE D'ABORD

La première étape consiste à structurer la décoration de l'arbre en posant la guirlande électrique lumineuse, du haut vers le bas. Cette technique permet de l'installer – et surtout de la défaire — plus facilement. Vient ensuite la mise en place des guirlandes colorées et des boules. On choisit d'abord les plus grosses, qu'on dispose du bas vers le haut, éloignées du tronc et pas trop en bout de branche, pour éviter de les faire tomber au moindre passage. Ensuite, on alterne les tailles, les couleurs et les matières, l'idée étant de donner vie au sapin sans pour autant le surcharger.



LES THÈMES ET DES COULEURS

Pour un rendu harmonieux, les décorateurs préconisent souvent de ne pas utiliser plus de trois couleurs différentes, qui dépendront évidemment du thème choisi. Pour un aspect traditionnel, on associe le rouge, le vert et l'or ; pour symboliser la pureté et le froid, on mélange les teintes givrées et le transparent ; pour un effet doux et élégant, on opte pour un camaïeu de blanc, beige et marron, etc., bref, les possibilités sont nombreuses !

Alterner les décorations mates, brillantes ou à strass, en plume ou encore en perle permet d'apporter du relief. Pour le haut du sapin, on n'oublie pas l'étoile traditionnelle, qui se suffit généralement à elle-même. En métal, en bois ou en plastique, c'est elle qui finalise la décoration de l'arbre de Noël et doit, selon la coutume, être déposée par le plus jeune enfant de la famille. Enfin, tel un artiste devant sa toile, on pense à prendre du recul régulièrement sur l'ensemble, afin de réajuster et répartir comme il faut les décorations.



VB



LA BOÎTE À IDÉES : DES DÉCOS FAITES MAISON

Un sapin standard ou trop parfait comme dans les magazines ne convient pas à tout le monde. Si vous souhaitez un arbre qui ait de l'âme et qui raconte une histoire particulière, n'hésitez pas à l'agrémenter de quelques ornements personnels faits à la main tels que des pliages en origami, des étoiles en bois, des biscuits suspendus ou encore les sujets en pâtes à sel fabriqués par les enfants.



ON N'OUBLIE PAS LE PIED DU SAPIN !

Pour sublimer l'arbre de Noël, on pense aux finitions et on cache son pied en toute discrétion. On utilise par exemple un joli panier, un plaid à poils ou à carreaux, un tapis de fausse neige ou encore un vieux coffre en bois. On peut y installer la traditionnelle crèche ou bien imaginer une saynète à base de livres, de jouets anciens, d'animaux sculptés, de branchages, de houx et de pommes de pin du jardin, etc. Alors, on se montre créatif et on s'amuse !