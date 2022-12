Assemblée générale du Châtenoy Volley-Club, le nombre de licenciés en hausse.

Une certaine satisfaction après cette période de pandémie avec 10 licenciés de plus qu’en 2021.

Une assemblée générale qui comptait des jeunes du club parmi ses membres présents ce vendredi 2 décembre, c’est plutôt bien a fait remarquer le président du volley, Xavier Houillon.

Le président, après avoir remercié de sa présence Henri Lombard adjoint aux sports, a excusé le président de l’OMS Jean-Marc De Micheli. Il a, dans son rapport moral, rappelé l’objectif du club et ses valeurs pour une pratique familiale qui permettent de venir s’amuser, se faire plaisir tout en pratiquant du sport. Une politique dont certains jeunes sont en attente avec la devise : je viens si je peux, si je veux d’où un prix de licence à 20 €.

Le club fait et organise des rencontres. Lors du tournoi gratuit du 23 octobre 2022 à Châtenoy, 7 équipes étaient engagées, un tournoi ouvert à tous niveaux, mixte 4x4 qui se voulait avant tout convivial.

Le président a remercié la municipalité pour le prêt gratuit du gymnase.

Le trésorier a exposé le bilan financier du club et le budget prévisionnel. A l’énoncé des comptes il s’avère que le club a une trésorerie saine.

Le club a donc décidé de ne pas faire de demande de subvention pour 2022/2023, information à laquelle Henri Lombard a répondu : « nous gardons et maintenons les subventions pour les associations. Vous pouvez toujours en demander une pour une action ponctuelle, exemple formation technique pour les jeunes… »

Le trésorier a parlé de l’aide à l’achat de matériel par la section volley de Framatome. Framatome est sponsor et partenaire du club, les joueurs de la section volley de Framatome s’entrainent sur le terrain avec les joueurs du club châtenoyen.

Dans les prévisions, il a été demandé aux joueurs d’apporter des idées et de prévoir d’autres manifestations.

La parole a été donnée à Henri Lombard représentant le maire absent. Celui-ci a expliqué aux sportifs les différents problèmes techniques rencontrés au gymnase. Il a félicité le trésorier pour la bonne tenue des comptes avec un bilan positif. Il a dit qu’il avait retenu une phrase du président : « chez nous on éprouve du plaisir à venir jouer au volley… », l’adjoint au sport a fait la remarque que le plus souvent c’était du catastrophisme qu’il entendait dans les clubs. Il a souhaité une belle saison au club et aux joueurs sans oublier de préciser qu’il était indispensable pour tous collectivement de faire le maximum pour réduire les dépenses énergétiques en prévision des hausses encore à venir.

C.Cléaux