AVIS DE DECES - Monsieur Robert THEVENET

CHÂTENOY-LE-ROYAL - SAINT-RÉMY - BRUXELLES



Madeleine THEVENET,

son épouse ;

Fabienne THEVENET et Philippe,

Christophe THEVENET et Nathalie, ses enfants ;

Marion, Matis,

ses petits-enfants ;

Elena, Theo,

ses arrière-petits-enfants ;

Marc, son frère ;

Patricia et Serge,

ses belles-sœurs et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert THEVENET

Ancien Combattant d'Algérie

survenu le 5 décembre 2022, à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées lundi 12 décembre 2022, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Pas de plaques, fleurs

naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.