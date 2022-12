Chalon-sur-Saône : Lancement du village de Noël suivi des illuminations

Jeudi 8 décembre à 17h avait lieu la cérémonie du lancement du ‘Village de Noël’, Place de l'Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône.

Sur place, pour cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, assisté de nombreux élus : Amelle Deschamps, 2e adjointe en charge des affaires scolaires, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre : 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement… et de nombreux Conseillers et Conseillères Municipales: Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Pierre Carlot, Conseiller délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Françoise Vaillant, Chargée de la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble …

Après avoir coupé le ruban d’inauguration,

Fait un tour dans le village et saluer les forains et commerçants non sédentaires, le 1er Magistrat de la ville s’est adressé à l’ensemble de ses concitoyens.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence pour le lancement de ce nouveau Village de Noël. On a toujours à cœur que cette féérie soit au rendez-vous ! Les temps ne sont pas les plus simples. On traverse toutes et tous collectivement et peut-être hélas individuellement, parfois des épreuves mais on a choisi de maintenir ce niveau d’activité en ville que ce soit avec les animations concoctées par la ville de Chalon où par d’autres animations, je pense à la piste de Roller place de Beaune installée par le Grand Chalon pour réussir cette fête des lumières… ainsi que toutes celles et ceux qui vont y contribuer [...] Ce soir, la soirée des lumières est la fête des illuminations et bien on va faire en sorte que notre ville soit le lieu où l’on vient pour chercher un petit peu de chaleur humaine pour lutter contre ce froid […] En tout cas on est très heureux de vous retrouver ici ! Merci aussi à nos exposants et aux marchands ambulants qui sont là et qui contribuent à ce rendez-vous familial. En effet on a vraiment souhaité que ce rendez-vous soit le rendez-vous des familles. D’abord parce que c’est celui de la féérie ! […] Je remercie également nos forains qui sont là […] Car on est heureux qu’ils soient avec nous! Merci également au Service Evénement et Communication de la ville de Chalon […] Ce soir, il y a une belle soirée dans les rues de Chalon. A 18 heures, on va symboliquement allumer le feu et on va permettre avec la Compagnie, les animations, les associations, les clubs services qui sont là, de passer une belle soirée des illuminations […] Je profite de ces quelques mots avec lesquels je vais conclure pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année, fêter les avec ce cœur d’enfant que je vois ici très nombreux. On a un devoir, c’est que nos soucis restent aux vestiaires pour qu’eux vivent des Noëls aussi inoubliables que ceux que l’on a vécus. Vive Noël, vive Chalon ! ».

S'en suivait le lancement du contes de Noël made in chalon.

