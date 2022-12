Les supporters marocains à la fête à Chalon-sur-Saône

Samedi 10 décembre 2022, des centaines de membres de la communauté marocaine et fans maghrébins sont immédiatement descendus dans les rues de Chalon-sur-Saône, entre le Boulevard de la République et la Place de Beaune, pour célébrer bruyamment l'exploit des Lions de l'Atlas, vainqueurs du Portugal en quarts de finale du Mondial au Qatar (1-0).

Concerts de klaxons, débuts d'embouteillages, drapeaux rouges, musique à tue-tête, youyous, chants et joies, voici le cocktail gagnant pour le Maroc, après un après-midi historique pour le Pays du Couchant lointain, mais pour l'Afrique entière et le monde arabe : c'est la première fois qu'une nation africaine et arabe se qualifie dans le dernier carré d'un Mondial.

Malgré l'esprit bon enfant de ces retrouvailles entre supporters et la chaleur de cette liesse populaire malgré le froid glacial qui s'abat sur Chalon-sur-Saône, un dispositif de sécurité a été mis en place, les forces de l'ordre veillant au grain, afin de parer à d'éventuels débordements pour l'occasion.

Mercredi, l'affiche entre la France et le Maroc, vainqueurs respectivement de l'Angleterre et du Portugal en quarts de finale, sera une première dans une grande compétition, les deux équipes n'ayant eu que très peu l'occasion de s'affronter auparavant et uniquement en match amical.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati