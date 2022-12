Le Team TMX a fêté son 10e anniversaire à Chalon

A l’occasion du 10eme anniversaire du Team TMX Compétition, un dîner était organisé au Colisée a Chalon-Sur-Saône, le vendredi 2 décembre.

L’occasion pour nous de remercier toutes les personnes qui ont contribué jusqu’à aujourd’hui au développement du team.



Nous tenions à remercier tout particulièrement la présence et le soutien de la ville de Chalon-sur-Saône, le Maire Monsieur Gilles Platret, Monsieur Thierry Thévenet Président de l' OMS et de l’office municipal des Sports, Monsieur Faradji conseiller municipal aux sports, Amel Deschamps et Jean Vianney Guigue conseillers départementaux, Jean-Pierre Forest vice-président de la FFM et président de la commission de motocross, tous les partenaires venus en nombre, les pilotes et leurs familles. Un grand merci également à Nicole Mugnier, présidente de l’association et soutien infaillible depuis le premier jour.



Ce dîner était également l’occasion de revenir sur la belle saison de TMX avec un titre de champion PRO-HEXIS SX2 glané par Calvin Fonvieille. Un grand bravo à nos pilotes qui ont tout donné sur leurs championnats respectifs. Nous les remercions d’avoir fièrement porté les couleurs du team !



Lors de cette soirée, Sébastien Mercey s’est vu attribué le statut de manager général de TMX Compétition. Un grand merci pour tout son travail, son soutien et son implication depuis les débuts du Team.



Nous avons également eu une pensée émue pour nos regrettés Joël Mugnier, papa de Thibaut et fondateur du Team. Mais aussi pour Alain Grivot qui a beaucoup apporté et compté pour notre team-manager et ses pilotes.



Merci au traiteur Morey et aux domaines Veuve-Ambal, Ragot, Vincent Lumpp de nous avoir régalé tout au long de la soirée.



Nous vous annoncerons prochainement les pilotes TMX Compétition 2023.. restez connectés !



(Un merci plus qu’évident à Thibaut Mugnier qui se donne corps et âme pour ses pilotes et son team)