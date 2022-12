AVIS DE DECES - Madame Arlette VAUTROT née BEAUCARNAUD

CHALON-SUR-SAÔNE



Monsieur Robert VAUTROT, son époux ;

Liliane et Yves,

Michel et Siglinde,

Jean-Marc BARBIERE,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Arlette VAUTROT

née BEAUCARNAUD

survenu le samedi 10 décembre 2022, à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 20 décembre 2022, à 10 heures, en l'église du Sacré-Cœur, à Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.