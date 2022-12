Un Auditorium bien rempli pour le concert du Brass Band dirigé par Eric Villevière

Le photoreportage info-chalon .com !

Samedi 17 décembre à 16 heures, les musiciens du Brass Band du Grand Chalon, sous la direction de leur nouveau Chef d’orchestre, Eric Villevière, avaient convié à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon, le public chalonnais et grand chalonnais pour son concert de Noël dédié au patrimoine musical d’œuvres originales pour Brass Band.

Amateurs confirmés, grands élèves ou enseignants du Conservatoire, ce concert d’une durée de 1 heures 15 a reçu un accueil très enthousiaste du public venu très nombreux.

Un Brass Band qui a interprété des pièces originales tout en étant composé de talents d’aujourd’hui et de demain (jeunes musiciens) qui constituent le cœur et l’avenir de cet ensemble.

Eric Villevière et ses musiciens ont commencé par :

Fanfare for the Union Pierre-Antoine SAVOYAT (création nationale)

Nocturne Torstein Aagaard-Nilsen

Elegy & MarchTorstein Aagaard-Nilsen

Suite n°2 en Fa ( March - Song without words-Song of the blacksmith- Fantasia on the "Dragason") Gustav Holst

Montain Song Philip Sparke

Appalachian Mountain Folk Song Suite James Curnow

Calypso op. 60 Derek Bourgeois

Cette soirée se clôturait par de nombreuses ovations adressées aux acteurs de cette soirée très réussie qui l’avaient bien mérité.

Musiciens sous la direction d’ Eric Villevière pour le concert : Cornet mib Sylvain Piffaut Cornets : Loïc Emorine, Antonin Mollon, Philippe Pianezzi, Eva Simonet, Théotime Depret, Benjamin Cudel, Armelle Dumurgier, Hugo Gromaire, Axel Janet, Faustine Leplat, Eric Planté et Philippe Merlin. Bugles : Emilien Stalder Saxhorns Altos : Jean-Louis Peubey, Guy Chaumont, Louis Pelletier, David Coste et Elise Vincent. Euphoniums : Patricia Labonde et Jean-Pierre Letourneau. Saxhorns Barytons : Christophe Gicquel et Cyril Milien. Trombones : Valère Beaudoin, Robert Bouillot, Jean-Noël Gamet, Adelyann Ledoyen, Juliette Picard et Simon Têtu Tubas : Jean-François Pelletier et Pierre Philibert. Percussions : Apolline Martin, Olivier Mollon et Jean-Marc Mugnier.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Robert Llorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon.

