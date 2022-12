Le Comité des Œuvres Sociales a invité le Père Noël pour l’arbre de Noël des enfants du personnel municipal de Châtenoy le Royal.

Noël approche à grands pas, C'est le moment d'offrir des cadeaux, le COS n'a pas failli à la dradition.

Ce samedi 17 décembre, Ophélie Thomas, présidente du COS, les membres du COS, Vincent Bergeret maire de Châtenoy et quelques élus ont accueilli les agents de la commune et leurs enfants à la salle des quatre saisons de l’Arc en Ciel pour le traditionnel arbre de Noël. Cette année le Père Noël est arrivé sur un drôle de traineau, traineau qui ne passait pas par la porte et qu’il a dû abandonner dehors.

L’entrée du Père Noël dans une salle est toujours un grand moment pour les enfants, le voir arriver et pouvoir avec timidité s’approcher de lui est impressionnant même pour recevoir un cadeau.

C’est ainsi que les 38 enfants des agents ont reçu le cadeau qu’ils avaient commandé en écrivant au Père Noël.

Le COS reçoit une subvention de la commune et fait diverses actions durant l’année, c’est ce qui lui permet d’offrir entre autre les cadeaux de Noël aux enfants.

Après la distribution de jouets, le Père Noël est reparti pour voir d’autres enfants. Les membres du COS avaient préparé un petit buffet convivial pour les parents, les enfants, les élus présents, les membres des associations et les bénévoles qui leur apportent un bon soutien tout au long de l’année.

C.Cléaux