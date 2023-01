Le recensement débute dès le jeudi 19 janvier

Cette année, la Ville de Chalon-sur-Saône va réaliser le recensement de sa population du 19 janvier au 25 février afin de mieux connaître son évolution, ses besoins, et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. Plus de détails avec Info Chalon.

Réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et la Ville, le recensement de la population de Chalon-sur-Saône se déroulera du jeudi 19 janvier zéro heure au samedi 25 février minuit.

Le recensement permet d'établir la population officielle de chaque commune et fournit des informations sur les caractéristiques de celle-ci.

Les données obtenues déterminent, notamment, la participation de l'État au budget des communes. Au niveau local, elles aident, par exemple, à prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, autres).

Secret professionnel

Le recensement est obligatoire. En contrepartie de cette obligation, les réponses aux questions sont confidentielles. Et toutes les personnes (dont les agents recenseurs) ayant accès à celles-ci sont tenues au secret professionnel.

Le nom et l’adresse des personnes recensées sont néanmoins nécessaires pour s'assurer qu'elles ne sont pas répertoriées plusieurs fois.

Réponse par Internet ou manuellement

Les personnes recensées doivent répondre au questionnaire de préférence par Internet : à cet effet, l'agent recenseur leur remet un identifiant de connexion. Cependant, elles peuvent également répondre manuellement. Pour ce faire, l'agent recenseur leur remet une feuille en lien avec le logement et autant de bulletins individuels qu'il y a de personnes dans le foyer avec diverses questions.

L'agent recenseur peut aider la personne recensée de même que les agents de France services et les conseillers numériques.

La résidence où les personnes doivent se faire recenser est leur résidence principale. En cas de contact dans la résidence secondaire, seules quelques informations sont relevées.

Quinze agents recenseurs

Le recensement à Chalon-sur-Saône occupera quinze agents recrutés spécifiquement pour la durée du recensement 2023. L’agent recenseur sera muni pour ce faire d'une carte tricolore officielle comportant indication de la fonction, photo, cachet de la Ville, signature du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et d'un arrêté de nomination, que la personne recensée sera fondée à voir.

L'échantillon de la collecte 2023 comprend 2190 logements, soit 459 adresses à enquêter.

Recrutés parmi les agents des trois collectivités afin de valoriser les savoirs et les expériences des agents qui maitrisent les procédures administratives et l'accueil du public, ces agents recenseurs ont été présentés ce jeudi 5 janvier à 16 heures 30 au salon d'honneur de la mairie, lors d'une conférence de presse en présence de Serge Rosinoff, le conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, qui représentait le maire, et Serge Lheureux, secrétaire général de la Ville et responsable du service État civil-Population de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati