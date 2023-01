Une trentaine de sans-papiers découverts dans un camion sur l'A6 au niveau de Merceuil

Une grosse opération de gendarmerie s'est déroulée ce jeudi en fin d'après-midi. Entre l'A6 et la RD 23, vous avez du apercevoir un certain nombre de gendarmes. En cause ? L'interception d'une camionnette quelques heures plus tôt, transportant près d'une trentaine de sapeurs-pompiers. Les transporteurs ont pris la poudre d'escampette, abandonnant leur cargaison illégale. Un dispositif de prise en charge a été mis en place, le temps de procéder aux mesures administratives.