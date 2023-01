Les musiciens de l’orchestre d’harmonie de Saint Rémy Les Charreaux ont "tiré les rois".

Après la trêve des fêtes de Noël, l’orchestre d’harmonie s’est remis au travail. Laurent Bonnin, président de l’association, a souhaité ses vœux à l’ensemble des musiciennes et musiciens ainsi qu’à leur famille. Il a reparlé des différentes manifestations prévues en ce début d’année : la St Vincent à Mercurey, le loto de l’école de musique, les Festives Musicales…

En effet, les musiciennes et musiciens de l’harmonie de St Rémy Les Charreaux sont en pleine préparation du concert des Festives Musicales qui aura lieu salle Marcel Sembat le dimanche 5 février 2023. Ce concert est organisé en partenariat avec le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise et les bénéfices seront reversés à des associations locales en lien avec la santé et le bien-être des enfants à l’hôpital. Le concert "Il était une fois … Disney", avec les voix magiques d’Elise Theurel et de Jean-Charles Mossu, accompagnées par l’orchestre d’harmonie St Rémy Les Charreaux sous la direction d’Emilie et Denis Desbrières, reprend les plus grands thèmes des dessins animés biens connus de petits et des grands.

Cette première répétition, c’est aussi le moment, après le travail musical bien sûr, de se retrouver pour partager la galette des rois, instant convivial d’échanges entre tous… Certaines ou certains ont eu la chance de trouver la fève, pourtant bien cachée dans la frangipane des excellentes galettes.

Etre élue reine d’un soir et couronnée comme Clotilde, ça se fête avec ses copines Lila et Maélia. D’autres têtes ont aussi été couronnées lors de ce petit moment de détente.

A noter dans vos agendas :

Loto de l’école de musique de l’harmonie St Rémy Les Charreaux le dimanche 29 janvier à partir de 14h00 salle des fêtes des Charreaux à Chalon sur Saône.

Festives Musicales dimanche 5 février 2023 à 17h00 salle Marcel Sembat à Chalon sur Saône.

C.Cléaux