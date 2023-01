Le Bistrot St régis annonce ses prochaines soirées et remercie sa clientèle venue fêter la St Sylvestre en son sein

Le Bistrot St Régis remercie toutes celles et ceux venus, en nombre, fêter la St Sylvestre au sein de son restaurant. Un menu spécifique avait été élaboré pour l’occasion.



Le Bistrot St Régis a le plaisir de vous annoncer ses 3 prochaines soirées concert/planche :



Mercredi 25 janvier 2023 avec PIVOINE (Pop, chansons françaises, folk)

Mercredi 22 février avec MONADA (Pop et chansons françaises. 2 sœurs auteures-compositrices et instrumentalistes – guitare et synthétiseur)



Mercredi 29 mars avec Lisa Guérif (Jazz, bossa-nova et chansons françaises. Lisa au chant et Clément au piano)

