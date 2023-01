RETRAITES - Les Insoumis de Chalon demandent au député de Saône et Loire, Louis Margueritte, "d'assumer"

Le soir même de l’annonce de la réforme des retraites par la Première Ministre, le député Renaissance de la 5ème circonscription de Saône et Loire, Louis Margueritte, a tweeté ceci :

« Meilleure prise en compte des carrières longues

Validation de trimestres pour les aidants familiaux

Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle »

Rien d’autre ? Un peu comme si on mettait un joli papier cadeau pour emballer un bien vilain cadeau !

ASSUMEZ ! Monsieur Margueritte, que la réforme c’est aussi, et surtout, le report de l’âge de départ de 62 à 64 ans. Et que cela va toucher y compris ceux et celles qui sont sur le point de partir : quelqu’un né après le 1er septembre 1961 devra travailler 3 mois de plus, celui qui est né en 1962 6 mois de plus, 9 mois de plus s’il est né en 1963 etc.

C’est oublier que derrière une retraite, il y a un homme ou femme mais aussi une organisation familiale : un déménagement, une garde des petits enfants peut être …



ASSUMEZ que c’est aussi un passage progressif de 42 à 43 annuités ! Ainsi ceux qui auront fait des études et qui commenceront donc à travailler plus tard subiront de plein fouet cette mesure : 65, 66, 67 ans … !



ASSUMEZ que les seniors sont déjà à près de 40% en inactivité (chômage, maladie, invalidité) et que le recul à 64 ans va donc les maintenir 2 années de plus au chômage : c’est un surcoût énorme (et passé sous silence) pour l’assurance chômage !

Alors certes, un index se surveillance de l’emploi des seniors va être mis en place, un machin qui sera certainement une « usine à gaz », de surcroit non contraignant !

ASSUMEZ que la retraite minimum à 1 200€ (85% du SMIC) est un leurre ! D’abord parce qu’il faudra pour cela avoir une carrière complète : or 70% de ceux qui ont aujourd’hui une pension inférieure à ce montant N’ONT PAS une carrière complète ! Et puis c’est une mesure qui a été inscrite dans une loi … de 2008, jamais appliquée par les gouvernements successifs ni par M. Macron depuis 2017 ! Cette soi-disant mesure n’est donc pas un progrès : juste un rappel à la loi !

ASSUMEZ que les femmes, qui ont le plus souvent des carrières incomplètes et perçoivent une retraite inférieure de 40% à celle des hommes, ne verront donc aucune amélioration !

ASSUMEZ que ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans, le plus souvent dans des métiers pénibles, pourront partir en carrière longue à 62 ans et non plus à 60 ans ! Soit 44 ans de cotisations : carrière longue, oui TRES longue …

C’est oublier que l’espérance de vie « en bonne santé » est en moyenne de 63 ans, que l’espérance de vie des plus modestes est inférieure de 13 ans à celle des plus aisés et que, lorsque les premiers parviennent à la retraite, ils ont le dos cassé ou les genoux détruits !

C’est ignorer aussi que la question de la pénibilité est d’une telle lourdeur que très peu de salariés peuvent y prétendre car M. Macron lui-même a supprimé en 2017 toute une série de critères : à peine 10 000 personnes ont pu bénéficier du dispositif … depuis 2016 !

ASSUMEZ qu’au passage cette réforme supprime les régimes spéciaux, par exemple à la RATP ou à EDF, créant ainsi 2 catégories de salariés dans la même entreprise !



Le gouvernement a choisi de présenter sa réforme non pas comme un vrai projet de loi mais comme un simple amendement au Projet de Loi de Finances Rectificative de la Sécurité Sociale (PLFRSS) ! Cela permet à Mme Borne de limiter le temps de débat (20 jours à l’Assemblée nationale) et au besoin de pouvoir recourir au 49.3 !

Alors, Monsieur le Député, si cette réforme était vraiment un « projet d’équilibre, de respect et de progrès », comme le dit Mme Borne, pourquoi craignez-vous à ce point le débat démocratique ?

« Franchement ce serait assez hypocrite de décaler l’âge légal de départ en retraite. Quand on est soi-même en difficulté, bon courage déjà pour arriver à 62 ans ! »

(E MACRON, avril 2019)

Sylvie HERODY

Pour le Groupe LFI Chalon l’Insoumise

Membre du Parlement de la NUPES