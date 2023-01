25 collégiens et 1 enseignant de Côte d'Or hospitalisés après avoir été intoxiqués au monoxyde de carbone

Ce jeudi matin vers 9h20, les sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or se sont rendus au gymnase communal La croix des sarrasins d’Auxonne pour prendre en charge des collégiens légèrement intoxiqués au monoxyde de carbone.

Sur 50 personnes présentes dans le gymnase (48 collégiens et 2 professeurs), 25 élèves et 1 adulte, incommodés, ont été conduits par précaution aux urgences du CHU de Dijon. Ces 26 personnes restent en observation à l’hôpital sans que leur état n’inspire d’inquiétude.

Une cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) a été activée sur le site du CHU afin d’accueillir les familles.

40 sapeurs-pompiers issus de 8 centres de secours du département et 10 personnels SAMU/santé ont été impliqués dans cette prise en charge.

En cas de suspicion au monoxyde de carbone : réagir rapidement

Les symptômes liés au monoxyde de carbone – maux de tête, fatigue, nausées – apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes en même temps.

En cas de suspicion d’intoxication :

aérez immédiatement ;

arrêtez si possible les appareils à combustion ;

évacuez les locaux ;

et appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes

malentendantes).