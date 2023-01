AVIS DE DECES - Madame Florence LABILLE née ROCHETTE

CHALON-SUR-SAÔNE



Sophie et Mathieu, Clarisse et Damien, Christophe et Fanny,

ses enfants ;

Juliette et Margot,

ses petites-filles ;

Marie-Laure et André, Simone et Didier,

Jean-Michel et Patricia,

ses frères et sœurs ;

Madeleine, sa belle-mère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Florence LABILLE

née ROCHETTE

survenu le 4 janvier 2023, à l'âge de 63 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 16 janvier 2023, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son mari,

Dominique LABILLE

décédé en 2020.