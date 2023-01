AVIS DE DECES - Madame Andrée BOUGUET née TOUILLET

CHALON-SUR-SAÔNE - SASSENAY - SAINT-AMBREUIL



René, Evelyne, Annick, Jocelyne, Pierrette et Jean-Pierre ses enfants et leur conjoint ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Lucienne sa sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée BOUGUET

née TOUILLET

survenu le 13 Janvier 2023,

à l'âge de 102 ans.

la cérémonie civile sera

célébrée jeudi 19 janvier 2023, à 15 heures, en la salle de cérémonies ROLET à Chalon-Sur-Saône, suivi de l'inhumation au cimetiere de Chalon NORD.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.