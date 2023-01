+10 % d'un SMIC pour changer un tuyau de vidange de lave-vaisselle !

Vous avez dit réparabilité ? C'est le grand mot d'ordre depuis quelques temps, au point même que l'Etat ponctionne sur chaque vente une petite taxe histoire d'en rajouter un peu plus... et puis lorsque vous sollicitez une réparation, c'est la douche froide. Le coup de gueule du jour...

Toujours plus facile de se servir d'un exemple pour pointer les errements d'un système. Allez soyons très factuel, vous avez acheté un lave-vaisselle chez une enseigne très connue de l'électroménager, un peu plus de 400 euros, en 2019. Arrive ce qui doit arriver à un moment ou un autre, et votre tuyau de vidange se retrouve percé. Bon.. disons que ça peut arriver même avec une ancienneté de guère plus de trois ans !

Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous sollicitez l'enseigne en question en vue d'une éventuelle intervention soit vous réparez par vous-même. Après un petit coup de fil auprès du service après-vente, voilà l'heure du devis ! Comptez 89 euros pour l'intervention à domicile, auxquels il faut rajouter une trentaine d'euros de frais technique, sans compter le coût de la pièce. Lorsque vous demandez un devis d'intervention, on vous fait comprendre que c'est impossible.. Lorsque vous demandez le prix de la pièce à changer, là aussi, la réponse se contente d'un flou. Un rapide tour sur le site internet de l'enseigne en question laisse entendre que le prix du tuyau est facturé bien au-delà du prix moyen. Au final ? Comptez près de 150 euros pour le changement de votre tuyau pour un appareil neuf qui coûte moins de 500 euros !

Certes, compte tenu du déplacement, on pourrait laisser entendre que l'intervention n'est pas forcément très excessive sauf qu'une petite comparaison à un SMIC laisse trés dubitatif. Finalement, une recherche sur internet aura permis de trouver la pièce défaillante à moins de 17 euros frais de port inclus... et un tuto sur Youtube fera le reste. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de faire travailler le commerce local mais à un moment les bourses ne sont pas extensibles.