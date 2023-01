AVIS DE DECES - Madame Nadine RIGNAULT née PHILIBERT

SAINT-DENIS-DE-VAUX - BARNAY



Johan et Clara, son fils et sa belle-fille ;

Monique, sa maman ;

la famille JOCTEUR, la famille GUICHET, et la famille VANDROUX,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Nadine RIGNAULT

née PHILIBERT

survenu à l'âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi

20 janvier à 14h30, en l'église de Saint Denis De vaux, suivie de l'inhumation au cimetière de Barnay.

Nadine repose à la chambre funéraire MANSUY à Dracy le Fort.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de

Guy,

son père décédé en 1988, et de

Daniel

son compagnon, décédé en 2015.