RETRAITE - Richard Béninger (LFI) répond au Député Rémy Rebeyrotte

Communiqué :

Réforme des retraites

Mr Rebeyrotte : « Soyons sérieux… » ? Oui, mais en plus : « soyez honnête ! »

Le deputé de la 3ème circonscription nous confie publiquement qu’il « s’attendait depuis longtemps à ces mesures » et « plutôt avec un départ à 65 ou 67 ans »… et de reprendre la rengaine. On doit travailler plus longtemps puisqu’on vit plus longtemps. Il ne s’est jamais demandé, ou peut-être à l’époque où il se disait de gauche… que si on vit plus longtemps, c’est aussi parce qu’on travaille moins longtemps ! et qu’aujourd’hui, les travailleurs produisent quatre fois plus de richesse qu’il y a 50 ans.



Autre rengaine : « Le système sombre dans les déficits ». Un mensonge répété 20 fois n’en fait pas une vérité. C’est le « Conseil d’orientation des retraites qui vous dément dans son rapport officiel : « Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien-fondé des discours qui mettent en avant l’idée d’une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite »…et le système était équilibré en 2021 et dégageait même 3,2 milliards d’excédent en 2022. Quant aux projections qui justifieraient un déficit temporaire « intenable » de 12 milliards en 2035, rappelons que le budget global des caisses de retraite est de 330 milliards…soit un déficit de 4%.

Et puisque vous faites mine de chercher comment combler ce déficit, voici une proposition, parmi beaucoup d’autres : une taxe de 2% sur les fortunes des 42 milliardaires de ce pays suffirait pour trouver ces 12 miliards. Mais il est vrai que vous vous êtes opposés systématiquement à l’assemblée à tout rétablissement de l’impot sur la fortune. Avec vous, les milliardaires peuvent continuer à se gaver.

Mais là où vos propos deviennent insupportables, c’est quand vous osez écrire : « Ce qui m’a surpris, c’est la dimension sociale de la réforme…ce serait dommage de passer à côté de telles avancées ». Mais dans quel monde vivez-vous ?

Car au-delà des chiffres, il y a la vie quotidienne de femmes et des hommes qui seraient directement et brutalement touchés par cette réforme. Savez-vous que 25% des travailleurs les plus pauvres (Le taux de pauvreté est de plus de 20% à Autun comme au Creusot) meurent avant 62 ans ? Avec votre réforme, 300.000 mourront avant de pouvoir prendre leur retraite.

Alors que les femmes gagnent en moyenne, 28,5 % de moins que les hommes, elles sont également les plus exposées aux temps partiels et aux carrières hachées. Elles partent avec des pensions directes inférieures de 41% à celles des hommes. L’accélération de la réforme Touraine et le maintien de l’annulation de la décote à 67 ans vont contraindre l’immense majorité des femmes à rester au-delà de 64 ans afin d’espérer une retraite à taux plein.

Quant à ce qui est présenté comme des « avancées sociales », parlons-en :

Pénibilité ? Vous ne manquez pas d’air quand on se rappelle que c’est le Pdt de la République qui a décidé dans son mandat précédent de supprimer 4 des 10 critères pris en compte pour déterminer la pénibilité du travail. Aujourd’hui, ce sont 0,44% des retraités partant à la retraite qui ont bénéficié du dispositif pénibilité C2P (3086 en 2020 !).

Je pourrai reprendre un par un tous les éléments qui démontrent la violence et l’inutilité de cette réforme. Et je suis prêt à en débattre publiquement avec vous quand vous voulez !

Dans l’immédiat je serai, dès demain, le 19 janvier à Autun et à Chalon dans la rue à l’appel de toutes les organisations syndicales et samedi 21 janvier, dans le bus qui nous conduira à la Marche nationale à Paris « pour nos retraites » à l’appel des organisations de jeunesse.



Richard Béninger (La Fance Insoumise),

ancien candidat NUPES dans la 3ème circonscription de Saône et Loire