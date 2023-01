41 donneurs à la collecte de sang du mardi 17 janvier 2023 à Châtenoy le Royal.

Malgré les appels aux dons de sang de l’EFS y compris dans les publicités télévisées, trouver, recruter de nouveaux donneurs reste une grande préoccupation des amicales. 60 créneaux ouverts et seulement 41 donneurs pour cette première collecte de l’année.

Un petit café est toujours le bienvenu avant de démarrer la collecte, c’est aussi çà l’esprit des amicales.

Si chaque donneur amenait quelques personnes, à l’image des gendarmes du peloton de l’autoroute, les créneaux ouverts se rempliraient sans difficulté. Les gendarmes sont venus à quatre et parmi eux Léa.

Léa, 24 ans, a intégré la compagnie de gendarmerie autoroutière du peloton de Chalon sur Saône le 5 décembre 2022 et ce mardi c’était son premier don. Originaire de Toulouse, la jeune femme a voulu changer de métier et a fait une reconversion en passant par l’école de gendarmerie de Rochefort. A la sortie de sa formation, l’école l’a orientée vers la section de gendarmerie du peloton autoroutier de Chalon sur Saône. Elle a effectué son premier don sans aucun problème et elle est prête à continuer.

Comme les autres donneurs, elle a pu déguster les gaufres faites et offertes pour la collation par les bénévoles de l’amicale.

A cette première collecte 41 donneurs ont été prélevés.

Prochaine collecte le lundi 27 mars 2023 salle Maurice Ravel à Châtenoy le Royal.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux