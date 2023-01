Châtenoy le Royal : Petites filles et petits garçons à l’honneur pour cette cérémonie des naissances de l’année 2022.

En ce début d’année 2023, cette cérémonie des naissances, initiée en 2008 par Marie Mercier, s’est déroulée, pour la troisième fois, à la bibliothèque. Ils étaient nombreux les bébés et leurs parents à être venus ce mercredi 18 janvier 2023 pour assister à cette cérémonie, cérémonie organisée pour accueillir les bébés de l’année, rencontrer les parents et répondre à leurs éventuelles interrogations.

30 filles et 26 garçons sont nés en 2022, la commune compte donc 56 petits habitants de plus.

Vincent Bergeret en présence de quelques élus a souhaité ses vœux à l’ensemble des personnes présentes. Il a parlé un petit peu de la conjoncture actuelle et surtout du retour, si on peut dire, à la normale permettant de se retrouver pour ce type de cérémonie.

La mairie avait invité différents partenaires en charge de la petite enfance au Grand Chalon, de la Protection maternelle et infantile (PMI), assistantes sociales secteur au conseil départemental et les représentants de la CAF ainsi que les membres du CA du CCAS, les assistantes maternelles, l’IDEF et le centre maternel, les bénévoles de l’association "Les Libellules", les représentants de la crèche privée.

Le Grand Chalon est invité car l’intercommunalité a la compétence petite enfance depuis 2012. De nombreuses animations à destination de la petite enfance sont organisées sur la commune à son initiative et en partenariat avec le Grand Chalon.

Tout le monde a été invité à prendre place pour assister, plus exactement écouter des mélodies douces proposées par Louis et Dielkis de « Connexion et Résonnance ».

Tout un registre musical amérindien joué par 2 musiciens qui ont interprété ces mélodies douces et apaisantes avec divers instruments : flûtes, tambours, sansule, carillons, cloches ainsi qu’une légère touche de Gong.

Remise de cadeaux

Vincent Bergeret, maire de Châtenoy, a remis une carte de bibliothèque de même que des livres dédicacés aux bébés de la commune nés en 2022.

" Les Libellules ", ce sont les 6 bénévoles, Geneviève Principale, Paméla Lanneau, Elizabeth Olszewski, Fernande Pinto, Constance Sande, Danièle Heurtier qui ont confectionné des coussins et des doudous qu’elles ont offerts aux bébés présents.

Les bébés, encore bien trop petits, ont laissé le soin aux parents d’échanger quelques mots avec les élus et les personnes des instances présentes autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux