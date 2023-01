Et la sidération enjouée s’empara des Chalonnais face au mentaliste Fabien Olicard…

Il a tenu le crachoir durant plus d’une heure quarante-cinq…

Pour sûr, le mentalisme ne se trouve présentement pas dans le creux de la vague, les deux jauges remplies en attestant irréfutablement. Les possibilités illimitées du cerveau séduisent donc …a fortiori lorsque les conditions dans lesquelles on essaie de les canaliser se parent d’un climat ambiant portant franchement à la marrade ! Et avec le mentaliste Fabien Olicard, pour la petite histoire dans cette même salle le jeudi 6 février 2020 avec son spectacle « Singularité », les sympathisants d’un art monté en épingle en auront eu pour leur argent, glanant leur lot d’émotions sans se formaliser. Devant le rouleau compresseur, causeur au rythme débridé qui aime bien vulgariser les choses scientifiques, les spectateurs ont été pris de A à Z dans le bouillonnement des réflexions et des expériences menées in situ. Certains, pris par le hasard, sont même montés sur les planches afin de conférer à ce je-ne-sais-quoi d’imperceptible une dimension supérieure. Dans tous les cas jamais ce ne fut pesant ni barbant, tant l’humour dont l’artiste est coutumier se charge de tuer dans l’œuf les hypothétiques points de tension sous-jacents. Le rire est souvent de la partie, personne ne s’en privant, s’accordant des pauses réparatrices avant de repartir de plus belle vers les nébuleuses inviolables.

Les prototypes disséqués

Possiblement aride sur le papier, le mentalisme made in Olicard n’a pas été sur la corde raide, car la raison du plus fort est toujours la meilleure, cela va de soi ! Les cartes, le rêve, les formes de mémoire, la rétention d’une série de mots, on en passe et des meilleures, l’introspection a gambergé dru tout au long des démonstrations de force. Promoteur de la didactique des savoirs, Fabien Olicard, par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages et vidéaste, aura défini les archétypes afférents à la fonction de mentaliste, soit celui qui évolue sur scène, à travers Wikipédia, l’analyste (son préféré), dont le plus célèbre est Sherlock Holmes, et enfin l’embrouilleur (par exemple au moyen des vocables identifiés dans la langue dite de bois). Tout un monde ! L’un dans l’autre, de la belle ouvrage apte à étancher la soif des plus soiffards ! La petite dernière pour la route ? Un shifoumi plus vrai que nature, ultime parade afin que chacun en ait tout son saoul, et s’en reparte libéré, délivré...

Michel Poiriault

