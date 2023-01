Camille et Clémence en appellent à vos dons pour leur voyage humanitaire au Togo

Ce vendredi à la mairie de Givry, les deux jeunes femmes toutes deux âgées de vingt-huit ans ont pu détailler en petit comité la préparation et le contenu d'un voyage qu'elles projettent depuis près d'un an.

Camille Desprey est infirmière en hémodialyse à l'hôpital William Morey. Clémence Tatreaux (qu'Info-Chalon a rencontrée fin novembre à l'AG du club VTT de Givry) est, elle, diététicienne à la clinique du Chalonnais à Châtenoy ainsi qu'ambassadrice régionale de la Fédération Française de Cyclisme… et accessoirement petite-fille de Nicole Tatreaux, la vice-présidente d'A2C dont les Givrotins apprécient toujours les gaufres.

C'est poussées par le goût du voyage et de l'aventure et mues par leur fibre sociale intimement liée à leur profession que les deux amies passeront trois semaines, du 13 février au 3 mars, dans plusieurs villages situés à quelques heures de trajet de la capitale togolaise Lomé.

Plutôt que de traiter avec Médecins Sans Frontières, dont l'organisation est contraignante, c'est l'association locale « Un Corps Sain dans un Quartier Propre » qui leur donnera leur feuille de route quotidienne, entre activités ludo-culturelles, sensibilisation des jeunes locaux à l'hygiène bucco-dentaire et intime, à la nutrition et aux premiers soins, et rénovation d'écoles et de dispensaires.

Plus que quelques semaines pour remplir la cagnotte Leetchi

Parce que l'envoi de colis est onéreux et les bagages en soute limités, le stock de matériel que Camille et Clémence ont pu récolter au sein de leur entourage (gants, masques, compresses, jeux, coloriage etc.) est de facto vite devenu complet, même s'il y aurait aussi des besoins de matériel informatique pour la formation des jeunes. Plus la peine donc de donner biberons, protections menstruelles et peluches.

En revanche, les dons financiers sont les bienvenus. Beaucoup plus simples à gérer, ils permettront par ailleurs de financer l'achat de matériaux de rénovation sur place. Il est possible d'en faire un soit directement à Clémence (2 rue du Treffort 71880 Châtenoy-le-Royal), soit sur leur cagnotte Leetchi.com/c/camille-clemence-togo-2023 . Celle-ci n'a pour l'instant récolté qu'un peu plus de 700 € d'une dizaine de donateurs, ce qui reste bien peu face au retard à combler dans le développement de cet État à peine plus grand que la Bourgogne-Franche-Comté.

Pour tout relais de solidarité que des mairies ou des particuliers aimeraient organiser dans le Chalonnais, il suffit de prendre rendez-vous avec les deux jeunes femmes en leur envoyant un message privé sur leur compte Instagram.com/camille_et_clemence_togo2023 , où elles publieront également des photos de leur quotidien. Et il n'est pas impossible qu'un évènement soit organisé publiquement à Givry à leur retour d'Afrique.