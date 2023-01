Toute l’équipe de Chalon dans la Rue vous donne rendez-vous pour deux nouveaux événements : Le Bruit de la rue 1 et 2

Le clin d’œil info-chalon.com

L’équipe de Chalon dans la rue dirigée par sa nouvelle directrice Nathalie Cixoux œuvre tout au long de l’année. En effet, non seulement les événements et les résidences s'enchaînent mais les spectacles aussi afin de divertir les chalonnais et grands Chalonnais. Aussi deux nouveaux spectacles seront présentés très prochainement :

1) Le Bruit de la rue # 1 / 2023 : 11 février à 19h30 sur le site de l’Abattoir. Lien vers le programme : https://www.chalondanslarue.com/https://www.chalondanslarue.com/fr/projets/bruit-de-la-rue-programme1

2) Le Bruit de la rue # 2 / 2023 : 18 février à 19h au Théâtre du Port-Nord. Lien vers le programme : https://www.chalondanslarue.com/fr/projets/bruit-de-la-rue-programme2

Venez nombreux assister à ces spectacles!

