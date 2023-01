Rugby Tango Chalonnais 23 - Lons le Saunier 8 : Victoire aux forceps des rugbymans chalonnais qui se donnent de l’air au classement

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre de la 14ème journée de championnat de fédérale 2 (poule 1), l’équipe de Lons le Saunier (39) 11ème du championnat qui lutte comme les chalonnais pour le maintien.

Si Chalon, avant l’entame de ce match, possédait 3 points d’avance, l’occasion était belle pour les locaux de creuser l’écart avec leurs poursuivants et adversaires du jour. Une façon aussi de rattacher le peloton de milieu de tableau, sachant qu’Andrézieux (11ème) qui devance Chalon de 7 points se déplaçait sur le terrain de Saint Claude 4ème où il n’est jamais facile de s’imposer.

Des chalonnais qui restaient sur une défaite au Creusot (24 / 11) où avaient livré une belle prestation et auraient mérité le point du bonus défensif. L’équipe chalonnaise en cas de victoire avait donc l’occasion de se rassurer et de remonter au classement général pour s’éloigner de la zone de relégation.

Les tangos ont-ils su en profiter ?

Le résumé de la rencontre d’info-chalon.com

Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps froid 1°

Vent : Bise de 30 Km/h Affluence : 500 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud

Entraineur Lons le Saunier : Christophe Vojetta adjoint Cedric Borgeot

Arbitrage : Très bon arbitrage de Mathieu Sassatelli

Délégué du match : Jean Louis Rigault

Carton jaune pour Chalon : Marot (12’), Fernandez 48’

Carton jaune pour Lons : Aboueme (24’), Gauthier (34’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Lemercier 22’ (qui remplace Spinel pour blessure), L Simonato (49’), Mande (70’), M. Bajard (79’), Rochey et Oliveira (80’)

Rentrées pour Lons le Saunier : David (59’), Guyetant (62’) Glenadel, Moine, Gommeret, Spaletta (63’)

On ne s’attendait pas que d’entrée de jeu, les joueurs chalonnais soient tétanisés par l’enjeu de la partie. En tous cas, c’est une belle équipe de Lons qui est venue jouer crânement sa chance à Chalon et qui a dominé les débats dans la 1ère mi-temps. Les chalonnais eux ont laissé passer l’orage de la 1ère mi-temps pour réagir de la plus belle des façons en fin de deuxième mi-temps, en produisant du jeu. Des chalonnais qui se sont accrochés à leurs valeurs pour mettre un coup de massue en fin de rencontre aux visiteurs. Cette équipe a démontré qu’elle avait une âme et que même dans les moments difficiles elle n’abdiquait pas et qu’elle restait fixée à son objectif du maintien. Des chalonnais, qui grâce à leur état d’esprit et leur pugnacité remportent dans la douleur cette rencontre. Il faut donc continuer dans cet état d’esprit de combativité et gagner à Metz le weekend prochain pour entrevoir l’avenir avec plus de sérénité!

Résumé (début du match 15 H 00)

Le match commence à peine et on sent d’entrée de jeu une emprise jurassienne tant la domination est constante des visiteurs dans le camp chalonnais. Chalon qui se fait punir sur une faute d’anti-jeu mais la pénalité à 25 mètres, côté gauche des poteaux sera ratée par Bordet (5’). Des chalonnais une nouvelle fois mis à la faute sur un regroupement et une nouvelle fois la pénalité à 35 mètres des poteaux sera ratée par Bordet (16’). Mais à force de plier les chalonnais vont céder sur une belle action collective jurassienne et c’est Bergeret qui aplatira le cuir dans le coin chalonnais. Essai qui ne sera pas transformé par Bordet (Chalon 0 Lons 5, 17’). Il faut attendre 20 bonnes minutes pour voir enfin Chalon venir inquiéter l’arrière garde de Lons. D’ailleurs, suite à un maul progressif chalonnais une pénalité sera sifflée en faveur des chalonnais à 25 mètres des poteaux visiteurs mais ratée par V.Genevois (31’). Chalon domine maintenant et obtient une nouvelle pénalité à 25 mètres face aux poteaux mais une nouvelle fois celle-ci sera ratée par V.Genevois (36’). Finalement c’est une domination chalonnaise stérile sans point marqué qui conduira les chalonnais à la mi-temps sur le score de 0 à 5 en faveur des visiteurs.

Début de seconde mi-temps :

Chalon revient en conquérant en seconde mi-temps. Les chalonnais s’installent dans le camp visiteur et obtiennent une pénalité pour un hors-jeu jurassien à 25 mètres face aux poteaux, pénalité qui sera transformée par V. Genevois (Chalon 3 Lons 5, 42’). Chalon ne quitte plus désormais le camp visiteur et obtient une nouvelle fois une pénalité pour une position de hors-jeu à 20 mètres face aux poteaux qui sera transformée par V. Genevois (Chalon 6 Lons 5, 44’). Les rugbymans chalonnais qui obtiennent une nouvelle pénalité suite à un ballon gardé au sol par les visiteurs à 35 mètres légèrement côté droit des poteaux mais qui ne sera pas transformée par V Genevois (46’). Lons tente de sortir la tête de l’eau et qui sur une incursion dans le camp chalonnais va obtenir une pénalité à 35 mètres, côté gauche des poteaux pour une position de hors jeu mais elle ne sera pas transformée par Magnenat (68’). Une nouvelle fois Chalon dominateur va obtenir une nouvelle pénalité pour un ballon garder au sol, pénalité à 35 mètres des poteaux, côté droit visiteurs et transformée par V Genevois (Chalon 9 Lons 5, 61’). Les joueurs lédoniens veulent réduire la marque et pousse les joueurs chalonnais à la faute pour obtenir une pénalité suite à une position de hors-jeu et celle-ci située à 20 mètres face aux poteaux sera réussi par Bordet (Chalon 9 Lons 8, 69’). Le tournant de la partie va se jouer sur une belle touche trouvée par Vincent Genevois dans les 20 mètres visiteurs. C’est alors que le joueur lédonien Spaletta va venir pinailler auprès de l’arbitre de touche pour une question de centimètres, ce qui ne plait pas à l’arbitre central qui siffle une pénalité en faveur des chalonnais. S’en suivra une mêlée suivie d’un maul en progression pour un essai collectif à une vingtaine de mètres côté droit des poteaux visiteurs. Essai qui sera transformée par V. Genevois (Chalon 16 Lons 8, 74’). C’est un véritable coup de massue derrière la tête que viennent de prendre les joueurs jurassiens et alors qu’ils tentent de faire une progression en terre chalonnaise, sur une succession de passes, c’est L. Simonato qui va intercepter le ballon dans le camp visiteur et partir comme une fusée en direction de l’embut pour aplatir entre les deux poteaux et libérer les siens (Chalon 23 Lons, 81’). L’arbitre qui sifflera ensuite la fin du match sur ce score !

Côté journalistique, on a aimé côté chalonnais : Les prestations de Fernandez, Toti, Muntz présents dans les duels, la bonne rentrée de Lemercier très percutant offensivement et intéressant en défense, les relances et percées de Pages et la bonne rentrée de L Simonato très opportuniste en fin de match!

Côté visiteurs : Hudry (12) qui est in-arrêtable et Gauthier et Bergeret (14) en débordement

A noter, que l’équipe B de Chalon perd dans les arrêts de jeu contre Lons 21 à 23 .

Prochain match le 29 janvier pour les équipes A et B à Metz

