Avec Saône & Loire THD, XpFibre poursuit le déploiement et inaugure le Nœud de Raccordement Optique de GENELARD

Mardi 31 janvier, Arnaud Durix, vice-président en charge du numérique, Jean-François Jaunet maire de Génelard, Sébastien Banales, directeur de Saône & Loire THD, Cyril Claudel, directeur des projets collectivités XpFibre et Cyrille-Frantz Honegger, délégué régional Altice France, inauguraient le Nœud de Raccordement Optique (NRO) installé à Génelard. L’occasion de faire un point d’étape sur l’avancement du déploiement de la fibre optique dans la zone AMEL de Saône-et-Loire (cartographie ci-après).

Le NRO implanté à Génelard desservira 4 345 logements et locaux professionnels répartis dans 7 communes.

Depuis le début des travaux, confiés à XpFibre en septembre 2019 dans le cadre de la zone AMEL, 13 NRO ont été installés par les équipes de Saône & Loire THD. Ces nouvelles infrastructures viennent compléter celles qui sont déjà existantes dans le territoire.

Avec pour objectif de couvrir 100% du département de Saône-et-Loire en fibre optique, la pose du NRO à Génelard permettra d’alimenter 10 Points de Mutualisation (PM) et, à terme, de rendre 4 345 foyers et entreprises éligibles à une offre commerciale de fibre optique, dans 7 communes alentours.

Aujourd’hui plus de 58 000 prises de fibre optique sont commercialisables dans 140 communes

Grâce à la mobilisation sans faille des équipes de XpFibre, de Saône & Loire THD et de leurs partenaires, le déploiement a permis de rendre éligibles plus de 58 000 prises dans 140 communes du département.

Parmi ces 58 000 logements et locaux professionnels éligibles, on compte près de 8 300 clients actifs sur le réseau de Saône & Loire THD qui ont décidé de profiter de la performance de la fibre optique pour leur foyer ou leur entreprise.

100 000 prises seront nécessaires à la couverture des 249 communes prévue fin 2023

Fin 2023, le réseau construit par Saône & Loire THD pour couvrir la zone AMEL comptera plus de 100000 prises dans 249 communes.

Au total, ce sont plus de 10 000 kilomètres de câbles optiques qui seront nécessaires à la construction de ce réseau.

L’ensemble des travaux est financé en fonds propres par Saône & Loire THD, filiale de XpFibre.

Pourquoi construire un réseau Fibre Optique ?

La crise sanitaire a mis en exergue la nécessité de disposer d’une connexion performante. Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par les PC et tablettes) et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La fibre, grâce aux débits de plus en plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour répondre à cette demande et offre aux particuliers comme aux entreprises, une expérience exceptionnelle leur permettant de profiter au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en simultané.

Informations Pratiques

Pour tester son éligibilité à la fibre et connaître les opérateurs commerciaux présents sur le réseau

Pour signaler un équipement endommagé sur la voie publique (poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, etc.)

Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire la « Foire Aux Questions »

Il suffit de se rendre sur le site : https://xpfibre.com/reseaux/amel-saone-et-loire