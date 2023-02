Habellis présente des oeuvres faites par les enfants de locataires à la Galerie du Châtelet

Le bailleur social Habellis a investi les locaux de la Galerie du Châtelet pour exposer jusqu’au dimanche 12 février, les tableaux réalisés par des enfants de locataires. Ainsi, du 22 au 26 août dernier, les enfants de la résidence Condorcet à Châtenoy-le-Royal ont réalisé 5 tableaux. Allée Louise Michel à Chalon-sur-Saône, un deuxième atelier a eu lieu du 24 au 28 octobre 2022 et ce sont 10 tableaux qui ont été réalisés. Chacun d’eux viendront orner un hall pour une durée indéterminée et sera protégé par un plexiglas. Ces ateliers ont été encadrés par Aline Vasselet, artiste peintre dont il est possible de voir également quelques créations à la galerie du Châtelet.

Coordonné par Mustapha Zendjabil, chargé de tranquillité résidentielle pour Habellis et qui travaille déjà en parallèle à ce projet sur des ateliers jeunes et éducatifs, cette action visant à valoriser la créativité des jeunes a bénéficié d’un partenariat avec la STAC puisque celle-ci a mis à disposition durant les ateliers un bus permettant un repli au sec en cas de mauvais temps. En guise de remerciement, les jeunes ont réalisé un tableau de plus qui sera offert à la STAC. En tout, ce sont donc 16 tableaux qui ont été réalisés par des enfants et préadolescents qui ont montré toute l’étendue de leur talent. Un vernissage a eu lieu afin de convier jeunes artistes et leurs parents et les élus locaux.

SBR