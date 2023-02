Déstockage avant fermeture chez « Créa Avenir »

Dans cette boutique référence des produits 100% français et éco responsable typiquement famille vous attendent des idées de cadeaux pour petits et grands.

Le magasin « Créa Avenir », située au 8 rue de la Citadelle à Chalon sur Saône est en déstockage avant fermeture.

Venez profitez de nombreux articles et équipements pour la maison et toute la famille 100% fabriqués en France. Plusieurs espaces sont à votre disposition : zéro déchet, décoration, accessoires de mode femme et homme, petite puériculture, jeux, arts de la table….

Dans ce commerce d’équipement pour la maison dédié à toute la famille, vous trouverez des produits qui respectent l’environnement, avec des produits sans emballage ou fabriqués à partir de matières recyclées.

La boutique vous accueille du mardi au jeudi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 et le vendredi et samedi de 10h à 18h30.

